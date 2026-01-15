La bebida furor del verano europeo: receta fácil de tinto de verano

El verano tiene como protagonista al tinto de verano, una bebida refrescante que combina vino y gaseosa.

El tinto de verano se convirtió en la bebida furor para el calor. Foto: Shutterstock

El calor invita a tomar bebidas frescas y el verano europeo tiene un protagonista que se repite todos los años: el tinto de verano. Este trago se instala como una opción preferida en bares, terrazas y reuniones al aire libre. Es ecónomico y fácil de preparar.

Este cóctel nacido en España se transformó en tendencia y ahora cruza fronteras para conquistar paladares en todo el mundo. Solamente vas a necesitar algunos ingredientes: vino tinto, gaseosa de limón o soda y hielo. Este trago es tan popular como la sangría, pero mucho más fácil de preparar.

La receta fácil de verano Para preparar un tinto de verano en casa solo se necesitan dos ingredientes básicos:

1 parte de vino tinto joven (no hace falta que sea caro, lo importante es que sea fresco).

1 parte de gaseosa de limón o soda. shutterstock_664783024 Con hielo y rodaja de limón, el tinto de verano es ideal para días calurosos. Foto: Shutterstock Se sirve en un vaso alto con abundante hielo y, si se quiere, se puede sumar una rodaja de limón para darle un toque cítrico. El resultado es una bebida ligera, refrescante y con bajo contenido alcohólico, ideal para acompañar comidas o disfrutar en una tarde calurosa.