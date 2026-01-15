La bebida furor del verano europeo: receta fácil de tinto de verano
El verano tiene como protagonista al tinto de verano, una bebida refrescante que combina vino y gaseosa.
El calor invita a tomar bebidas frescas y el verano europeo tiene un protagonista que se repite todos los años: el tinto de verano. Este trago se instala como una opción preferida en bares, terrazas y reuniones al aire libre. Es ecónomico y fácil de preparar.
Este cóctel nacido en España se transformó en tendencia y ahora cruza fronteras para conquistar paladares en todo el mundo. Solamente vas a necesitar algunos ingredientes: vino tinto, gaseosa de limón o soda y hielo. Este trago es tan popular como la sangría, pero mucho más fácil de preparar.
La receta fácil de verano
Para preparar un tinto de verano en casa solo se necesitan dos ingredientes básicos:
1 parte de vino tinto joven (no hace falta que sea caro, lo importante es que sea fresco).
1 parte de gaseosa de limón o soda.
Se sirve en un vaso alto con abundante hielo y, si se quiere, se puede sumar una rodaja de limón para darle un toque cítrico. El resultado es una bebida ligera, refrescante y con bajo contenido alcohólico, ideal para acompañar comidas o disfrutar en una tarde calurosa.
El furor en redes y terrazas
Lo que antes era un secreto de la cultura española hoy se viraliza en redes, donde miles de usuarios comparten su versión del tinto de verano. La estética del vaso con hielo, el color intenso del vino y las burbujas de la gaseosa lo convirtieron en un favorito para las fotos de temporada. Además, su sencillez lo hace accesible para cualquier reunión: basta con tener vino y gaseosa a mano.