Explosión de tradición: receta de ñoquis con salsa de tomate bien casera
Una receta fácil y reconfortante: ñoquis caseros combinados con una salsa de tomate sabrosa y bien condimentada. Un clásico que nunca falla.
Pocos platos representan tanto el sabor casero como unos buenos ñoquis con salsa de tomate. En esta receta vas a encontrar una preparación tradicional, simple y llena de aroma, ideal para disfrutar en familia. La combinación de ñoquis suaves y una salsa bien condimentada crea un plato reconfortante que nunca falla y siempre invita a repetir.
Rinde: 4 porciones
Ingredientes para unos ñoquis perfectos
Para los ñoquis
1 kg de papas.
1 huevo.
300 g de harina (aprox.).
1 cucharadita de sal.
Para la salsa de tomate
1 lata de tomate triturado.
1 cebolla.
2 dientes de ajo.
2 cucharadas de aceite.
1 cucharadita de azúcar.
Sal y pimienta.
Orégano y albahaca.
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Herví las papas con cáscara hasta que estén tiernas. Pelalas y pisalas en caliente.
2. Agregá el huevo y la sal. Sumá la harina de a poco hasta formar una masa tierna que no se pegue.
3. Hacé rollitos, cortá los ñoquis y pasalos por un tenedor si querés darles forma.
4. Para la salsa, picá la cebolla y el ajo. Rehogá en aceite hasta dorar.
5. Agregá el tomate triturado, el azúcar, la sal, la pimienta y las hierbas. Cociná 15 minutos a fuego suave.
6. Herví los ñoquis en agua salada. Cuando floten, retiralos y mezclalos con la salsa caliente.
7. Serví con queso rallado si deseás.
Tradicionalmente se comen ñoquis el día 29, colocando dinero debajo del plato como símbolo de abundancia. Para conservarlos, guardá los ñoquis ya cocidos con un chorrito de aceite en la heladera hasta dos días. También podés congelarlos crudos, colocándolos separados y enharinados para que no se peguen. ¡Y a disfrutar!.