Explosión de tradición: receta de ñoquis con salsa de tomate bien casera

Pocos platos representan tanto el sabor casero como unos buenos ñoquis con salsa de tomate . En esta receta vas a encontrar una preparación tradicional, simple y llena de aroma, ideal para disfrutar en familia. La combinación de ñoquis suaves y una salsa bien condimentada crea un plato reconfortante que nunca falla y siempre invita a repetir.

1. Herví las papas con cáscara hasta que estén tiernas. Pelalas y pisalas en caliente.

En Argentina, la costumbre de comer ñoquis el 29 dio origen a miles de variantes, pero la receta clásica con salsa de tomate sigue siendo la más pedida.

2. Agregá el huevo y la sal. Sumá la harina de a poco hasta formar una masa tierna que no se pegue.

3. Hacé rollitos, cortá los ñoquis y pasalos por un tenedor si querés darles forma.

4. Para la salsa, picá la cebolla y el ajo. Rehogá en aceite hasta dorar.

5. Agregá el tomate triturado, el azúcar, la sal, la pimienta y las hierbas. Cociná 15 minutos a fuego suave.

6. Herví los ñoquis en agua salada. Cuando floten, retiralos y mezclalos con la salsa caliente.

7. Serví con queso rallado si deseás.

Una tradición deliciosa La primera receta escrita de ñoquis con tomate aparece en un libro italiano de 1800, donde se los describía como “suaves nubes rojas”. Shutterstock

Tradicionalmente se comen ñoquis el día 29, colocando dinero debajo del plato como símbolo de abundancia. Para conservarlos, guardá los ñoquis ya cocidos con un chorrito de aceite en la heladera hasta dos días. También podés congelarlos crudos, colocándolos separados y enharinados para que no se peguen. ¡Y a disfrutar!.