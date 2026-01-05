El aderezo perfecto para este verano: mayonesa de zanahoria casera
Colorida y liviana, esta mayonesa de zanahoria es una receta fresca y original para sumar sabor en pleno verano.
Suave, colorida y mucho más liviana, esta mayonesa de zanahoria es una receta ideal para el verano. Se prepara en minutos, no lleva huevo crudo y es perfecta para acompañar ensaladas, coleslaw, sándwiches o platos fríos. Elaborarla es super sencillo y, cuando la tengas lista, verás que es el dip ideal para esta época. ¡A disfrutar!
Ingredientes (rinde 1 frasco mediano)
Zanahorias – 2 unidades grandes
Aceite neutro – 120 ml
Jugo de limón – 2 cucharadas
Ajo – ½ diente
Sal – a gusto
Agua de cocción – cantidad necesaria
Paso a paso para crear una mayonesa de zanahoria deliciosa
1- Pelá y cortá las zanahorias, hervilas hasta que estén bien tiernas y escurrilas.
2- Colocá las zanahorias calientes en el vaso de la licuadora o procesadora.
3- Sumá el ajo, el jugo de limón y la sal, y empezá a procesar esta receta cremosa.
4- Agregá el aceite en forma de hilo mientras seguís licuando, para lograr una textura tipo mayonesa.
5- Si la mezcla queda muy espesa, incorporá un poco de agua de cocción hasta lograr la consistencia deseada.
6- Probá y ajustá sal o limón, y luego llevá la mayonesa a la heladera para disfrutarla bien fría.
De la cocina a la mesa
Esta mayonesa de zanahoria es una receta perfecta para el verano: fresca, liviana y versátil. Su color intenso y textura suave la convierten en un aderezo ideal. Además, es una excelente alternativa a la mayonesa tradicional, ya que, como decíamos al comienzo de la receta, no lleva huevo crudo y se conserva mejor en frío. Servila bien refrigerada y disfrutá de una receta casera, simple y rendidora que suma sabor sin complicaciones durante el verano. ¡A disfrutar!