El aderezo perfecto para este verano: mayonesa de zanahoria casera

Suave, colorida y mucho más liviana, esta mayonesa de zanahoria es una receta ideal para el verano . Se prepara en minutos, no lleva huevo crudo y es perfecta para acompañar ensaladas, coleslaw, sándwiches o platos fríos. Elaborarla es super sencillo y, cuando la tengas lista, verás que es el dip ideal para esta época. ¡A disfrutar!

En verano, la zanahoria aporta color y suavidad a esta receta de mayonesa de zanahoria

1- Pelá y cortá las zanahorias , hervilas hasta que estén bien tiernas y escurrilas.

2- Colocá las zanahorias calientes en el vaso de la licuadora o procesadora.

3- Sumá el ajo, el jugo de limón y la sal, y empezá a procesar esta receta cremosa.

4- Agregá el aceite en forma de hilo mientras seguís licuando, para lograr una textura tipo mayonesa.

5- Si la mezcla queda muy espesa, incorporá un poco de agua de cocción hasta lograr la consistencia deseada.

6- Probá y ajustá sal o limón, y luego llevá la mayonesa a la heladera para disfrutarla bien fría.

Esta receta de mayonesa de zanahoria es muy elegida en verano por su frescura.

De la cocina a la mesa

Esta mayonesa de zanahoria es una receta perfecta para el verano: fresca, liviana y versátil. Su color intenso y textura suave la convierten en un aderezo ideal. Además, es una excelente alternativa a la mayonesa tradicional, ya que, como decíamos al comienzo de la receta, no lleva huevo crudo y se conserva mejor en frío. Servila bien refrigerada y disfrutá de una receta casera, simple y rendidora que suma sabor sin complicaciones durante el verano. ¡A disfrutar!