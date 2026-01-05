Mayonesa keto casera: la receta estrella del verano low carb
Casera y sin azúcar, esta mayonesa keto es una receta fácil y clave para resolver comidas frescas en verano.
Cremosa, suave y sin azúcar, esta mayonesa keto es una receta clave para el verano. Ideal para ensaladas, carnes y platos fríos, se prepara en minutos y permite disfrutar de un aderezo clásico sin salir del plan lowcarb. Prepararla es super sencillo, y una vez que la tengas lista, las combinaciones son infinitas.
Ingredientes (rinde 1 frasco chico)
Huevo – 1 unidad
Aceite neutro (girasol o palta) – 200 ml
Jugo de limón o vinagre de manzana – 1 cucharada
Mostaza – 1 cucharadita (opcional)
Sal – a gusto
Paso a paso para crear una mayonesa keto deliciosa
1- Colocá el huevo, el jugo de limón, la mostaza y la sal en el vaso de la minipimer.
2- Sumá el aceite con cuidado, asegurándote de que cubra el huevo por completo.
3- Apoyá la minipimer en el fondo y comenzá a procesar sin moverla.
4- Cuando la mayonesa empiece a emulsionar, levantá suavemente la minipimer hasta integrar todo el aceite.
5- Probá y ajustá sal o limón, logrando una textura bien cremosa.
6- Conservá esta receta de mayonesa keto en la heladera, bien tapada, para usarla fría.
De la cocina a la mesa
Esta mayonesa keto es una receta básica e indispensable para el verano low carb. Con pocos ingredientes y sin conservantes, logra una textura firme y un sabor equilibrado que acompaña ensaladas, carnes frías y verduras. Es perfecta como base para coleslaw, dips o aderezos saborizados. Servila bien fría y disfrutá de una receta casera que demuestra que lo simple también puede ser saludable y sabroso en pleno verano. ¡A disfrutar!