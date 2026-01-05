Presenta:

Mayonesa keto casera: la receta estrella del verano low carb

Casera y sin azúcar, esta mayonesa keto es una receta fácil y clave para resolver comidas frescas en verano.

Candela Spann

Prepara esta mayonesa keto y deslumbra a todos con un aderezo saludable
Imagen creada con IA MDZ

Cremosa, suave y sin azúcar, esta mayonesa keto es una receta clave para el verano. Ideal para ensaladas, carnes y platos fríos, se prepara en minutos y permite disfrutar de un aderezo clásico sin salir del plan lowcarb. Prepararla es super sencillo, y una vez que la tengas lista, las combinaciones son infinitas.

En verano, la mayonesa keto se conserva mejor bien fría y recién hecha.
En verano, la mayonesa keto se conserva mejor bien fría y recién hecha.

Ingredientes (rinde 1 frasco chico)

  • Huevo – 1 unidad

  • Aceite neutro (girasol o palta) – 200 ml

  • Jugo de limón o vinagre de manzana – 1 cucharada

  • Mostaza – 1 cucharadita (opcional)

  • Sal – a gusto

Paso a paso para crear una mayonesa keto deliciosa

1- Colocá el huevo, el jugo de limón, la mostaza y la sal en el vaso de la minipimer.

2- Sumá el aceite con cuidado, asegurándote de que cubra el huevo por completo.

3- Apoyá la minipimer en el fondo y comenzá a procesar sin moverla.

4- Cuando la mayonesa empiece a emulsionar, levantá suavemente la minipimer hasta integrar todo el aceite.

5- Probá y ajustá sal o limón, logrando una textura bien cremosa.

6- Conservá esta receta de mayonesa keto en la heladera, bien tapada, para usarla fría.

La mayonesa keto es una receta ideal para el verano porque no contiene harinas ni azúcar.
La mayonesa keto es una receta ideal para el verano porque no contiene harinas ni azúcar.

De la cocina a la mesa

Esta mayonesa keto es una receta básica e indispensable para el verano low carb. Con pocos ingredientes y sin conservantes, logra una textura firme y un sabor equilibrado que acompaña ensaladas, carnes frías y verduras. Es perfecta como base para coleslaw, dips o aderezos saborizados. Servila bien fría y disfrutá de una receta casera que demuestra que lo simple también puede ser saludable y sabroso en pleno verano. ¡A disfrutar!

