Receta de mousse de chocolate low carb ideal para el verano ¡y para seguir cuidándote!
Intensa, cremosa y sin azúcar, esta receta de mousse de chocolate low carb es una gran aliada del verano. ¡Y no lleva harinas! Disfrutá sin culpa.
Esta receta de mousse de chocolate low carb es ideal para el verano: fresca, liviana y sin azúcar agregada. Perfecta para darse un gusto dulce sin culpa, mantiene todo el sabor del chocolate pero con una textura aireada y refrescante, ideal para cerrar cualquier comida. ¡A disfrutar de este placer!
Ingredientes (rinde 4 porciones)
Crema de leche, 250 ml
Chocolate amargo 85% cacao, 120 gramos
Huevos, 2 unidades
Endulzante apto low carb (eritritol o similar), 2 cucharadas
Esencia de vainilla, 1 cucharadita
Sal, 1 pizca
Paso a paso para lograr una mousse deliciosa de verano
Derretir el chocolate amargo 85% cacao a baño María o microondas, cuidando que no se queme.
Separar las claras de las yemas de los huevos.
Mezclar las yemas con el endulzante apto low carb y la esencia de vainilla.
Incorporar el chocolate derretido tibio a la mezcla de yemas.
Batir la crema de leche hasta que quede aireada, pero no demasiado firme.
Batir las claras con la sal hasta punto nieve.
Sumar la crema batida a la preparación de chocolate con movimientos envolventes.
Incorporar las claras batidas de a poco, cuidando que no se bajen.
Distribuir en copas y llevar a la heladera mínimo 2 horas antes de servir.
De la cocina a la mesa
Esta mousse de chocolate low carb es la prueba de que un postre saludable no tiene por qué ser aburrido. Bien frío, resulta refrescante, cremosa y con un sabor profundo a cacao que satisface sin empalagar. Es ideal para quienes siguen una alimentación baja en carbohidratos o simplemente quieren reducir el consumo de azúcar durante el verano. Podés servirla sola, con frutos rojos o un poco de coco rallado sin azúcar. Fácil de anticipar y elegante al presentar, se convierte en una opción práctica para disfrutar algo dulce sin excesos. ¡A disfrutar!