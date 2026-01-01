Sopa fría de tomate casera: la receta infaltable del verano
Esta receta de sopa fría de tomate es perfecta para el verano: fresca, liviana y fácil de preparar para combatir el calor. ¡Prepárala en pocos pasos!
Esta receta de sopa fría de tomate es ideal para el verano, cuando buscás algo fresco, liviano y lleno de sabor. Clásica, simple y muy rendidora, esta delicia aprovecha tomates maduros y pocos ingredientes para lograr un plato refrescante, perfecto para los días de calor intenso y comidas descontracturadas. ¡A cocinar!
Te Podría Interesar
Ingredientes (rinde 4 porciones)
-
Tomates maduros: 1 kg
Ajo: 1 diente
Pan del día anterior: 80 g
Aceite de oliva: 80 ml
Vinagre de vino o manzana: 1 cucharada
Sal fina: a gusto
Agua fría: cantidad necesaria
Hojas de albahaca o pepino picado: opcional, para servir
Paso a paso para lograr una sopa perfecta
-
Lavá bien los tomates y cortalos en cuartos.
Colocá los tomates en un bol junto con el ajo y el pan trozado.
Dejá reposar 10 minutos para que el pan se hidrate.
Procesá o licuá todo hasta obtener una mezcla bien lisa.
Agregá el aceite de oliva en forma de hilo mientras seguís procesando.
Incorporá el vinagre y la sal.
-
Ajustá la textura con un poco de agua fría si hace falta.
Llevá la sopa a la heladera al menos 1 hora.
Serví bien fría.
Terminá con albahaca, pepino o un chorrito extra de aceite.
De la cocina a la mesa
La sopa fría de tomate es una opción infalible para el verano argentino, cuando el calor pide platos frescos y fáciles. Esta receta demuestra que no hace falta complicarse para comer bien: con buenos tomates y aceite de calidad se logra un resultado espectacular. Es ideal como entrada, almuerzo liviano o incluso para una picada distinta. Prepararla en casa permite disfrutar de sabores naturales, hidratarse y resolver una comida rica sin pasar horas en la cocina, algo clave durante los días más calurosos. ¡A disfrutar!