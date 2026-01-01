Presenta:

Sopa fría de tomate casera: la receta infaltable del verano

Esta receta de sopa fría de tomate es perfecta para el verano: fresca, liviana y fácil de preparar para combatir el calor. ¡Prepárala en pocos pasos!

Candela Spann

En este verano no podés perderte esta sopa de tomate deliciosa
Shutterstock

Esta receta de sopa fría de tomate es ideal para el verano, cuando buscás algo fresco, liviano y lleno de sabor. Clásica, simple y muy rendidora, esta delicia aprovecha tomates maduros y pocos ingredientes para lograr un plato refrescante, perfecto para los días de calor intenso y comidas descontracturadas. ¡A cocinar!

Esta receta de sopa fría de tomate se consume especialmente en verano por su poder refrescante
Esta receta de sopa fría de tomate se consume especialmente en verano por su poder refrescante

Ingredientes (rinde 4 porciones)

  • Tomates maduros: 1 kg

  • Ajo: 1 diente

  • Pan del día anterior: 80 g

  • Aceite de oliva: 80 ml

  • Vinagre de vino o manzana: 1 cucharada

  • Sal fina: a gusto

  • Agua fría: cantidad necesaria

  • Hojas de albahaca o pepino picado: opcional, para servir

Paso a paso para lograr una sopa perfecta

  • Lavá bien los tomates y cortalos en cuartos.

  • Colocá los tomates en un bol junto con el ajo y el pan trozado.

  • Dejá reposar 10 minutos para que el pan se hidrate.

  • Procesá o licuá todo hasta obtener una mezcla bien lisa.

  • Agregá el aceite de oliva en forma de hilo mientras seguís procesando.

  • Incorporá el vinagre y la sal.

  • Ajustá la textura con un poco de agua fría si hace falta.

  • Llevá la sopa a la heladera al menos 1 hora.

  • Serví bien fría.

  • Terminá con albahaca, pepino o un chorrito extra de aceite.

En verano, esta receta es muy elegida porque no requiere cocción.
En verano, esta receta es muy elegida porque no requiere cocción.

De la cocina a la mesa

La sopa fría de tomate es una opción infalible para el verano argentino, cuando el calor pide platos frescos y fáciles. Esta receta demuestra que no hace falta complicarse para comer bien: con buenos tomates y aceite de calidad se logra un resultado espectacular. Es ideal como entrada, almuerzo liviano o incluso para una picada distinta. Prepararla en casa permite disfrutar de sabores naturales, hidratarse y resolver una comida rica sin pasar horas en la cocina, algo clave durante los días más calurosos. ¡A disfrutar!

