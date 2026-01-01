Sopa fría de tomate casera: la receta infaltable del verano

Esta receta de sopa fría de tomate es ideal para el verano , cuando buscás algo fresco, liviano y lleno de sabor. Clásica, simple y muy rendidora, esta delicia aprovecha tomates maduros y pocos ingredientes para lograr un plato refrescante, perfecto para los días de calor intenso y comidas descontracturadas. ¡A cocinar!

Esta receta de sopa fría de tomate se consume especialmente en verano por su poder refrescante

Ajustá la textura con un poco de agua fría si hace falta.

Colocá los tomates en un bol junto con el ajo y el pan trozado.

En verano, esta receta es muy elegida porque no requiere cocción.

De la cocina a la mesa

La sopa fría de tomate es una opción infalible para el verano argentino, cuando el calor pide platos frescos y fáciles. Esta receta demuestra que no hace falta complicarse para comer bien: con buenos tomates y aceite de calidad se logra un resultado espectacular. Es ideal como entrada, almuerzo liviano o incluso para una picada distinta. Prepararla en casa permite disfrutar de sabores naturales, hidratarse y resolver una comida rica sin pasar horas en la cocina, algo clave durante los días más calurosos. ¡A disfrutar!