Ensalada de pepino y cebolla: la receta ligera del verano

Esta receta fresca es ideal para los días de verano , cuando se buscan platillos ligeros, rápidos y llenos de sabor. La ensalada de pepino y cebolla combina ingredientes sencillos con un aderezo equilibrado que resalta su frescura natural, convirtiéndola en un acompañamiento perfecto o una opción ligera para cualquier comida.

Aunque es básica, esta receta admite múltiples variaciones según la región.

1- Lava bien los pepinos y córtalos en rodajas finas o medias lunas.

2- Pela la cebolla y córtala en tiras delgadas.

3- Coloca el pepino y la cebolla en un recipiente amplio.

4- En un tazón aparte, mezcla el jugo de limón, el vinagre, el aceite de oliva, la sal y la pimienta.

5- Vierte el aderezo sobre las verduras y mezcla suavemente.

6- Añade el orégano y las hierbas frescas si decides usarlas.

7- Refrigera durante 15 minutos antes de servir para potenciar los sabores.

La receta se suele servir fría para realzar la frescura del pepino.

De la cocina a la mesa

Esta ensalada de pepino y cebolla es una opción práctica, saludable y muy refrescante para el verano. Su preparación sencilla permite disfrutar de ingredientes naturales sin complicaciones, manteniendo un equilibrio perfecto entre acidez y frescura. Esta receta funciona como acompañamiento de carnes, pescados o platillos a la parrilla, pero también puede servirse como entrada ligera. Además, es adaptable: puedes añadir jitomate, aguacate o un toque picante según tu preferencia. Prepararla con anticipación ayuda a intensificar su sabor, convirtiéndola en una alternativa ideal para comidas familiares, reuniones o menús diarios. ¡A disfrutar!