Ensalada de pepino y cebolla: la receta ligera del verano

Prepara esta receta paso a paso de ensalada de pepino y cebolla, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida mexicana.

Esta receta es popular en muchas culturas por su sencillez y bajo costo.

Esta receta fresca es ideal para los días de verano, cuando se buscan platillos ligeros, rápidos y llenos de sabor. La ensalada de pepino y cebolla combina ingredientes sencillos con un aderezo equilibrado que resalta su frescura natural, convirtiéndola en un acompañamiento perfecto o una opción ligera para cualquier comida.

Aunque es básica, esta receta admite múltiples variaciones según la región.
Ingredientes para una ensalada perfecta

Rinde 4 porciones.

  • 3 pepinos medianos (600 g).
  • 1 cebolla blanca grande (150 g).
  • 2 cucharadas de jugo de limón.
  • 3 cucharadas de vinagre blanco o de manzana.
  • 2 cucharadas de aceite de oliva.
  • ½ cucharadita de sal.
  • ¼ cucharadita de pimienta negra.
  • 1 cucharadita de orégano seco (opcional).
  • 1 cucharada de cilantro o perejil fresco picado (opcional).

Paso a paso ¡muy fácil!

1- Lava bien los pepinos y córtalos en rodajas finas o medias lunas.

2- Pela la cebolla y córtala en tiras delgadas.

3- Coloca el pepino y la cebolla en un recipiente amplio.

4- En un tazón aparte, mezcla el jugo de limón, el vinagre, el aceite de oliva, la sal y la pimienta.

5- Vierte el aderezo sobre las verduras y mezcla suavemente.

6- Añade el orégano y las hierbas frescas si decides usarlas.

7- Refrigera durante 15 minutos antes de servir para potenciar los sabores.

La receta se suele servir fría para realzar la frescura del pepino.
De la cocina a la mesa

Esta ensalada de pepino y cebolla es una opción práctica, saludable y muy refrescante para el verano. Su preparación sencilla permite disfrutar de ingredientes naturales sin complicaciones, manteniendo un equilibrio perfecto entre acidez y frescura. Esta receta funciona como acompañamiento de carnes, pescados o platillos a la parrilla, pero también puede servirse como entrada ligera. Además, es adaptable: puedes añadir jitomate, aguacate o un toque picante según tu preferencia. Prepararla con anticipación ayuda a intensificar su sabor, convirtiéndola en una alternativa ideal para comidas familiares, reuniones o menús diarios. ¡A disfrutar!

