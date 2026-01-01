Ensalada de pepino y cebolla: la receta ligera del verano
Prepara esta receta paso a paso de ensalada de pepino y cebolla, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida mexicana.
Esta receta fresca es ideal para los días de verano, cuando se buscan platillos ligeros, rápidos y llenos de sabor. La ensalada de pepino y cebolla combina ingredientes sencillos con un aderezo equilibrado que resalta su frescura natural, convirtiéndola en un acompañamiento perfecto o una opción ligera para cualquier comida.
Te Podría Interesar
Ingredientes para una ensalada perfecta
Rinde 4 porciones.
- 3 pepinos medianos (600 g).
- 1 cebolla blanca grande (150 g).
- 2 cucharadas de jugo de limón.
- 3 cucharadas de vinagre blanco o de manzana.
- 2 cucharadas de aceite de oliva.
- ½ cucharadita de sal.
- ¼ cucharadita de pimienta negra.
- 1 cucharadita de orégano seco (opcional).
- 1 cucharada de cilantro o perejil fresco picado (opcional).
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Lava bien los pepinos y córtalos en rodajas finas o medias lunas.
2- Pela la cebolla y córtala en tiras delgadas.
3- Coloca el pepino y la cebolla en un recipiente amplio.
4- En un tazón aparte, mezcla el jugo de limón, el vinagre, el aceite de oliva, la sal y la pimienta.
5- Vierte el aderezo sobre las verduras y mezcla suavemente.
6- Añade el orégano y las hierbas frescas si decides usarlas.
7- Refrigera durante 15 minutos antes de servir para potenciar los sabores.
De la cocina a la mesa
Esta ensalada de pepino y cebolla es una opción práctica, saludable y muy refrescante para el verano. Su preparación sencilla permite disfrutar de ingredientes naturales sin complicaciones, manteniendo un equilibrio perfecto entre acidez y frescura. Esta receta funciona como acompañamiento de carnes, pescados o platillos a la parrilla, pero también puede servirse como entrada ligera. Además, es adaptable: puedes añadir jitomate, aguacate o un toque picante según tu preferencia. Prepararla con anticipación ayuda a intensificar su sabor, convirtiéndola en una alternativa ideal para comidas familiares, reuniones o menús diarios. ¡A disfrutar!