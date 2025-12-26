Esta receta de ensalada griega es perfecta para quienes buscan platos frescos y saludables
Esta receta de ensalada griega es perfecta para quienes buscan platos frescos y saludables. Con pocos ingredientes prepararás un plato delicioso.
Esta receta de ensalada griega es fresca, colorida y muy fácil de preparar, ideal para los días de calor o como acompañamiento liviano. Con ingredientes simples y sin cocción, logra un equilibrio perfecto entre sabores intensos y frescos. Es un clásico mediterráneo que se adapta sin problema a la mesa argentina y queda bien en cualquier ocasión.
Rinde: 4 porciones como entrada o guarnición
Te Podría Interesar
Ingredientes para una ensalada perfecta
-
3 tomates redondos maduros.
1 pepino grande.
½ cebolla morada.
150 g de queso feta.
80 g de aceitunas negras.
3 cucharadas de aceite de oliva.
1 cucharada de jugo de limón o vinagre.
Orégano seco, a gusto.
Sal y pimienta, a gusto.
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Lavá bien los tomates y cortalos en cubos grandes.
2. Pelá el pepino, si querés, y cortalo en rodajas o cubos.
3. Cortá la cebolla morada en pluma fina.
4. Colocá todas las verduras en un bowl amplio.
5. Agregá las aceitunas negras enteras o apenas machacadas.
6. Cortá el queso feta en cubos medianos y sumalo con cuidado.
7. En un recipiente chico, mezclá el aceite de oliva con el jugo de limón. Condimentá con sal, pimienta y orégano seco.
8. Volcá el aderezo sobre la ensalada y mezclá suavemente para no romper el queso.
9. Probá y ajustá la sal si hace falta y serví de inmediato o llevá a la heladera unos minutos para que esté bien fresca.
La ensalada griega tradicional no lleva lechuga: el protagonismo es del tomate, el pepino y el queso. Esta receta se caracteriza por su simpleza y calidad de ingredientes. Para conservarla, lo ideal es guardarla en la heladera en un recipiente hermético hasta 24 horas. Si sabés que te va a sobrar, conviene agregar el queso y el aderezo al momento de servir para que mantenga mejor su textura y sabor. Ideal para tener lista sin complicarse. ¡Y a disfrutar!.