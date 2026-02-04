Receta de shakshuka con espinacas y queso feta ideal para cualquier comida

Esta receta de shakshuka con espinacas y queso feta es una opción sabrosa, colorida y reconfortante, ideal para compartir en cualquier momento del día. Combina huevos escalfados en una salsa especiada de tomate con verduras frescas y queso cremoso, logrando un plato nutritivo y lleno de sabor.

Cada región adapta la receta de shakshuka según sus especias y quesos locales.

1- Calentar el aceite de oliva en una sartén amplia a fuego medio.

2- Picar la cebolla y el ajo, y rehogarlos hasta que estén transparentes.

3- Agregar el pimiento cortado en tiras y cocinar unos minutos hasta que esté tierno.

4- Incorporar el tomate triturado, el comino, el pimentón, el ají molido, sal y pimienta. Cocinar 10 minutos.

5- Añadir las espinacas y mezclar hasta que se reduzcan.

6- Hacer pequeños huecos en la salsa y cascar los huevos dentro.

7- Tapar la sartén y cocinar hasta que las claras estén firmes y las yemas a gusto.

8- Desmenuzar el queso feta por encima y servir caliente.

La receta tradicional no siempre incluye espinacas, pero se agregaron para sumar color y valor nutricional.

De la cocina a la mesa

La shakshuka con espinacas y queso feta es un plato versátil que se adapta tanto a un desayuno especial como a un almuerzo liviano o una cena informal. Su combinación de tomate especiado, huevos cremosos y queso salado crea un equilibrio de sabores muy atractivo. Además, es una receta sencilla que no requiere técnicas complejas ni ingredientes difíciles de conseguir. Puede acompañarse con pan crujiente, arroz o incluso disfrutarse sola. Prepararla en casa permite ajustar las especias y la cocción del huevo al gusto personal, convirtiéndola en una opción práctica, nutritiva y siempre reconfortante. ¡A disfrutar!