Budín saludable de avena y manzana: receta fácil y sin azúcar refinada para hacer en casa
Una receta de budín saludable, sin harinas blancas ni azúcar refinada, con avena, manzana y nueces, para un postre liviano o una merienda nutritiva.
Este budín saludable es una alternativa real para quienes buscan algo dulce y nutritivo. Además, es una receta perfecta para el verano porque resulta liviana, se digiere fácil y funciona tanto como postre, merienda o desayuno. No lleva azúcar refinada ni harinas blancas, y se prepara con ingredientes simples. Así que... ¡manos a la obra!
Ingredientes (para un molde chico o mediano)
2 manzanas grandes
2 huevos
200 g de avena arrollada fina
60 ml de aceite neutro o de coco
3 cucharadas de miel o azúcar mascabo
1 cucharadita de esencia de vainilla
1 cucharadita de canela
1 cucharadita de polvo de hornear
50 g de nueces picadas
Pizca de sal
Paso a paso de la receta
Las manzanas se lavan, se pelan y se rallan finamente. Se reservan.
En un bowl amplio se colocan los huevos junto con la miel y la esencia de vainilla. Se baten hasta integrar bien.
Se incorpora el aceite y se mezcla nuevamente hasta lograr una preparación homogénea.
Se suman las manzanas ralladas, la canela y la pizca de sal, integrando con cuchara o espátula.
La avena arrollada se agrega de a poco, mezclando para que se hidrate con los líquidos.
Se incorpora el polvo de hornear y, por último, las nueces picadas. Se mezcla suavemente hasta obtener una masa espesa pero fluida.
La preparación se vuelca en un molde previamente aceitado o forrado con papel manteca.
Se lleva a horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 35 a 40 minutos, hasta que al pinchar con un palillo salga seco.
Se retira del horno y se deja enfriar antes de desmoldar para que tome mejor consistencia. ¡Y listo!