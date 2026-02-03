Tosta de anchoas: receta tradicional simple y deliciosa
Prepara esta receta paso a paso de tosta de anchoas, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida española.
Esta receta de tosta de anchoas es una opción sencilla y elegante, perfecta para un aperitivo o una entrada rápida. Combina pan crujiente, anchoas de calidad y pocos ingredientes que realzan su sabor intenso. Es una receta clásica que destaca por su equilibrio y practicidad.
Ingredientes para unas tostas de anchoas perfectas
Rinde 4 porciones.
- 4 rebanadas de pan rústico o pan de campo.
- 8 filetes de anchoas en aceite.
- 2 tomates maduros.
- 1 diente de ajo.
- 3 cucharadas de aceite de oliva.
- Pimienta negra a gusto.
- Perejil fresco picado (opcional).
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Tostar las rebanadas de pan hasta que queden doradas y crujientes.
2- Pelar el diente de ajo y frotarlo suavemente sobre el pan caliente.
3- Rallar los tomates y descartar la piel.
4- Distribuir el tomate rallado sobre cada tosta de manera uniforme.
5- Colocar dos filetes de anchoa sobre cada rebanada.
6- Rociar con aceite de oliva a gusto.
7- Agregar pimienta negra recién molida.
8- Espolvorear perejil fresco picado si se desea.
9- Servir de inmediato para conservar la textura crujiente.
De la cocina a la mesa
La tosta de anchoas es una preparación simple que demuestra cómo pocos ingredientes bien elegidos pueden crear un plato lleno de sabor. Esta receta es ideal para quienes buscan una entrada rápida, sin complicaciones y con un toque gourmet. El contraste entre el pan crujiente, el tomate fresco y la intensidad de las anchoas resulta equilibrado y muy agradable. Además, es una receta versátil que permite sumar ingredientes como aceitunas, alcaparras o queso suave según el gusto personal. Perfecta para reuniones informales o como aperitivo, esta tosta siempre logra sorprender por su sencillez y carácter. ¡A disfrutar!