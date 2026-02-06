Poke bowl de pollo teriyaki: receta moderna ideal para toda la semana
Prepara esta receta paso a paso de poke bowl de pollo teriyaki, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una comida única.
Esta receta de poke bowl de pollo teriyaki combina sabores asiáticos con una presentación fresca y colorida. Es una opción equilibrada, fácil de preparar y muy versátil, ideal para quienes buscan una comida completa que una proteínas, vegetales y arroz en un solo plato lleno de sabor.
Ingredientes para un poke bowl perfecto
Rinde 4 porciones.
- Pechuga de pollo sin piel: 500 g.
- Arroz blanco o arroz jazmín: 300 g.
- Salsa teriyaki: 120 ml.
- Aceite vegetal: 2 cucharadas.
- Palta: 1 unidad.
- Zanahoria rallada: 1 unidad.
- Pepino en rodajas: 1 unidad.
- Repollo morado en juliana: 100 g.
- Semillas de sésamo: 1 cucharada.
- Salsa de soja: 1 cucharada (opcional).
- Cebolla de verdeo picada: 2 cucharadas.
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Lavar el arroz y cocinarlo en agua hirviendo con sal hasta que esté tierno. Reservar.
2- Cortar el pollo en cubos medianos o tiras.
3- Calentar el aceite en una sartén y dorar el pollo a fuego medio.
4- Agregar la salsa teriyaki y cocinar unos minutos hasta que el pollo quede bien glaseado.
5- Retirar del fuego y reservar caliente.
6- Cortar la palta en cubos y preparar los vegetales.
7- Distribuir el arroz cocido en la base de los bowls.
8- Colocar el pollo teriyaki sobre el arroz.
9- Añadir los vegetales de forma ordenada y decorativa.
10- Espolvorear con semillas de sésamo y cebolla de verdeo antes de servir.
De la cocina a la mesa
El poke bowl de pollo teriyaki es una alternativa moderna y nutritiva que se adapta a distintos gustos y necesidades alimentarias. Esta receta permite combinar ingredientes frescos con una proteína sabrosa, logrando un plato completo y visualmente atractivo. Su preparación es rápida y puede personalizarse fácilmente con otros vegetales o granos. Además, es ideal para comidas diarias, almuerzos ligeros o para llevar. Al equilibrar carbohidratos, proteínas y grasas saludables, este bowl se convierte en una excelente opción para quienes buscan practicidad sin resignar sabor ni calidad en la cocina. ¡A disfrutar!