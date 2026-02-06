Poke bowl de pollo teriyaki: receta moderna ideal para toda la semana

Esta receta de poke bowl de pollo teriyaki combina sabores asiáticos con una presentación fresca y colorida. Es una opción equilibrada, fácil de preparar y muy versátil, ideal para quienes buscan una comida completa que una proteínas, vegetales y arroz en un solo plato lleno de sabor.

El éxito de esta receta se debe a su equilibrio entre frescura, sabor y valor nutricional.

Paso a paso ¡muy fácil!

1- Lavar el arroz y cocinarlo en agua hirviendo con sal hasta que esté tierno. Reservar.

2- Cortar el pollo en cubos medianos o tiras.

3- Calentar el aceite en una sartén y dorar el pollo a fuego medio.

4- Agregar la salsa teriyaki y cocinar unos minutos hasta que el pollo quede bien glaseado.

5- Retirar del fuego y reservar caliente.

6- Cortar la palta en cubos y preparar los vegetales.

7- Distribuir el arroz cocido en la base de los bowls.

8- Colocar el pollo teriyaki sobre el arroz.

9- Añadir los vegetales de forma ordenada y decorativa.

10- Espolvorear con semillas de sésamo y cebolla de verdeo antes de servir.

La receta de poke bowl permite infinitas combinaciones según los ingredientes disponibles.

De la cocina a la mesa

El poke bowl de pollo teriyaki es una alternativa moderna y nutritiva que se adapta a distintos gustos y necesidades alimentarias. Esta receta permite combinar ingredientes frescos con una proteína sabrosa, logrando un plato completo y visualmente atractivo. Su preparación es rápida y puede personalizarse fácilmente con otros vegetales o granos. Además, es ideal para comidas diarias, almuerzos ligeros o para llevar. Al equilibrar carbohidratos, proteínas y grasas saludables, este bowl se convierte en una excelente opción para quienes buscan practicidad sin resignar sabor ni calidad en la cocina. ¡A disfrutar!