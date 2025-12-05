Despertá con estilo: receta de tostada con huevo poché y palta bien casera
La receta que tu desayuno necesita: tostada con huevo poché y palta, una mezcla deliciosa que combina cremosidad, crocancia y mucho color.
Si buscás una opción rápida, nutritiva y bien rendidora para arrancar el día, esta receta de tostada con huevo poché y palta te va a encantar. Es simple, fresca y perfecta para un desayuno o brunch casero con onda. Con ingredientes básicos y pasos clarísimos, preparás un plato completo y sabroso sin complicarte.
Rinde: 1 tostada completa
Ingredientes para una tostada perfecta
1 rodaja de pan integral o de masa madre.1 huevo.
½ palta madura.
1 cdita de jugo de limón.
Sal.
Pimienta.
Ají molido o pimentón (opcional).
Semillas a gusto (opcional).
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Tostá el pan hasta que quede crocante pero sin quemarse.
2. Pisá la palta con un tenedor, agregá el jugo de limón, sal y pimienta. Reservá.
3. Calentá una olla chica con agua y, cuando esté a punto de hervor, bajá el fuego.
4. Agregá un chorrito de vinagre (opcional, ayuda a que el huevo mantenga su forma).
5. Hacé un remolino suave en el agua y colocá el huevo con cuidado.
6. Cociná 2:30 a 3 minutos para lograr la yema cremosa.
7. Retirá el huevo con espumadera y apoyalo sobre papel de cocina.
8. Armá la tostada: untá la palta, sumá el huevo poché arriba y espolvoreá ají molido o semillas.
El huevo poché es una técnica francesa que existe desde el siglo XV y significa literalmente “huevo escalfado”. Esta tostada conviene comerla al momento, pero podés dejar la mezcla de palta tapada en heladera hasta 6 horas con limón para que no se oxide. ¡Arrancá tu día con todo el sabor!.