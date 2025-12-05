Presenta:

Despertá con estilo: receta de tostada con huevo poché y palta bien casera

La receta que tu desayuno necesita: tostada con huevo poché y palta, una mezcla deliciosa que combina cremosidad, crocancia y mucho color.

Candela Spann

Energía pura: receta de tostada con huevo poché y palta para arrancar el día.

Cuisinart

Si buscás una opción rápida, nutritiva y bien rendidora para arrancar el día, esta receta de tostada con huevo poché y palta te va a encantar. Es simple, fresca y perfecta para un desayuno o brunch casero con onda. Con ingredientes básicos y pasos clarísimos, preparás un plato completo y sabroso sin complicarte.

Rinde: 1 tostada completa

Ingredientes para una tostada perfecta

  • 1 rodaja de pan integral o de masa madre.1 huevo.

  • ½ palta madura.

  • 1 cdita de jugo de limón.

  • Sal.

  • Pimienta.

  • Ají molido o pimentón (opcional).

  • Semillas a gusto (opcional).

Cuando cae la yema de huevo es explosivo su sabor
Esta receta se volvió viral gracias a su presencia constante en brunchs de cafeterías de todo el mundo.

Paso a paso ¡muy fácil!

1. Tostá el pan hasta que quede crocante pero sin quemarse.

2. Pisá la palta con un tenedor, agregá el jugo de limón, sal y pimienta. Reservá.

3. Calentá una olla chica con agua y, cuando esté a punto de hervor, bajá el fuego.

4. Agregá un chorrito de vinagre (opcional, ayuda a que el huevo mantenga su forma).

5. Hacé un remolino suave en el agua y colocá el huevo con cuidado.

6. Cociná 2:30 a 3 minutos para lograr la yema cremosa.

7. Retirá el huevo con espumadera y apoyalo sobre papel de cocina.

8. Armá la tostada: untá la palta, sumá el huevo poché arriba y espolvoreá ají molido o semillas.

Podés pisar la palta o cortala en rodajas
La palta de la receta aporta grasas saludables que ayudan a la saciedad.

El huevo poché es una técnica francesa que existe desde el siglo XV y significa literalmente “huevo escalfado”. Esta tostada conviene comerla al momento, pero podés dejar la mezcla de palta tapada en heladera hasta 6 horas con limón para que no se oxide. ¡Arrancá tu día con todo el sabor!.

