Despertá con estilo: receta de tostada con huevo poché y palta bien casera

Si buscás una opción rápida, nutritiva y bien rendidora para arrancar el día, esta receta de tostada con huevo poché y palta te va a encantar. Es simple, fresca y perfecta para un desayuno o brunch casero con onda. Con ingredientes básicos y pasos clarísimos, preparás un plato completo y sabroso sin complicarte.

1. Tostá el pan hasta que quede crocante pero sin quemarse.

Esta receta se volvió viral gracias a su presencia constante en brunchs de cafeterías de todo el mundo.

Cuando cae la yema de huevo es explosivo su sabor

1 rodaja de pan integral o de masa madre.1 huevo.

2. Pisá la palta con un tenedor, agregá el jugo de limón , sal y pimienta . Reservá.

3. Calentá una olla chica con agua y, cuando esté a punto de hervor, bajá el fuego.

4. Agregá un chorrito de vinagre (opcional, ayuda a que el huevo mantenga su forma).

5. Hacé un remolino suave en el agua y colocá el huevo con cuidado.

6. Cociná 2:30 a 3 minutos para lograr la yema cremosa.

7. Retirá el huevo con espumadera y apoyalo sobre papel de cocina.

8. Armá la tostada: untá la palta, sumá el huevo poché arriba y espolvoreá ají molido o semillas.

Podés pisar la palta o cortala en rodajas La palta de la receta aporta grasas saludables que ayudan a la saciedad.

El huevo poché es una técnica francesa que existe desde el siglo XV y significa literalmente “huevo escalfado”. Esta tostada conviene comerla al momento, pero podés dejar la mezcla de palta tapada en heladera hasta 6 horas con limón para que no se oxide. ¡Arrancá tu día con todo el sabor!.