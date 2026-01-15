Ni más aceite ni más fuego: el secreto casero para una clara prolija y una yema cremosa

En la cocina cotidiana, los cambios más simples suelen dar el mayor impacto. No hace falta sumar ingredientes raros ni seguir técnicas complejas para mejorar un clásico. A veces alcanza con ajustar un detalle para que el plato se vea mejor y tenga una textura más agradable tanto en la clara como en la yema del huevo.

En ese universo de “tips” que circulan entre cocineros, uno llama la atención por su sencillez: añadir una mínima cantidad de vinagre al momento de freír huevos.

Qué aporta el vinagre cuando el huevo toca la sartén La explicación tiene base culinaria y también química. Medios como El Universal y El Diario NY han citado a especialistas que señalan que el vinagre, por su componente ácido, influye en el comportamiento de la clara. El ácido acético acelera la coagulación de las proteínas, lo que ayuda a que la clara se afirme antes y no se expanda de forma descontrolada. El resultado suele ser un huevo más “armado”, con bordes más definidos y una cocción visualmente más pareja, algo útil tanto para el frito tradicional como para preparaciones más suaves, cercanas al estilo poché o a un punto semicocido.

Así puedes preparar huevo frito sin usar aceite. Foto: Shutterstock Utilizar vinagre en el huevo frito hace que la clara sea prolija y que tenga una yema más cremosa. El primer cambio se nota en la forma. Al compactarse más rápido, la clara tiende a permanecer cerca de la yema, en lugar de dispersarse por toda la base de la sartén. También mejora el acabado: se reducen burbujas y ondulaciones, y la superficie queda más uniforme. Otro punto valorado es la yema. Con una cocción más estable, es más fácil conservar el centro cremoso sin que los bordes queden duros o pasados. En pequeñas dosis, además, el vinagre puede aportar una nota aromática muy leve que acompaña al huevo sin taparlo.

El truco también tiene un efecto “sensorial” interesante. El toque ácido equilibra la percepción del aceite y puede hacer que el plato se sienta menos pesado. Por eso algunos lo usan cuando buscan un huevo frito más liviano, sin renunciar a la sartén. Y hay un extra: en revueltos suaves, una cantidad mínima puede ayudar a lograr una textura más ligera, parecida a la que se consigue con técnicas profesionales que priorizan la suavidad y el control de la cocción.