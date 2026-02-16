La mejor receta de donas glaseadas: suaves y deliciosas

La receta de donas glaseadas es un clásico de la repostería que nunca pasa de moda. Su textura esponjosa y su cobertura dulce y brillante las convierten en una delicia irresistible. Prepararlas en casa es más sencillo de lo que parece y el resultado supera cualquier expectativa.

Aunque parece compleja, esta receta básica sirve como base para múltiples variaciones creativas en repostería.

500 g de harina de trigo todo uso.

7 g de levadura seca instantánea.

80 g de azúcar.

250 ml de leche tibia.

2 huevos medianos.

60 g de mantequilla a temperatura ambiente.

1 cucharadita de sal (5 g).

1 cucharadita de esencia de vainilla (5 ml).

1 litro de aceite vegetal (para freír).

Para el glaseado:

200 g de azúcar glass.

4 cucharadas de leche (60 ml).

½ cucharadita de esencia de vainilla (2 ml).

Paso a paso ¡muy fácil!

1- Mezcla la levadura con la leche tibia y una cucharada de azúcar. Deja reposar 10 minutos hasta que forme espuma.

2- En un recipiente grande, combina la harina, el azúcar restante y la sal. Añade los huevos, la vainilla y la mezcla de levadura.

3- Incorpora la mantequilla y amasa durante 10–12 minutos hasta obtener una masa suave y elástica.

4- Cubre la masa y deja reposar en un lugar cálido durante 1 hora o hasta que duplique su tamaño.

5- Extiende la masa hasta 1 cm de grosor y corta con un molde circular. Haz un agujero en el centro.

6- Coloca las donas en una bandeja y deja reposar 30 minutos más.

7- Calienta el aceite a 170–180 °C y fríe las donas durante 1–2 minutos por lado hasta que estén doradas. Escurre sobre papel absorbente.

8- Mezcla el azúcar glass con la leche y la vainilla hasta obtener una consistencia lisa.

9- Sumerge las donas tibias en el glaseado y deja secar sobre una rejilla.

Muchas versiones modernas de esta receta incluyen sabores como chocolate, maple o rellenos cremosos.

De la cocina a la mesa

Preparar donas glaseadas en casa es una experiencia gratificante que combina técnica y paciencia con un resultado delicioso. La clave está en respetar los tiempos de fermentación para lograr una textura esponjosa y ligera. El glaseado aporta el toque final, creando esa capa dulce y brillante que las caracteriza. Aunque freírlas requiere atención a la temperatura del aceite, el proceso es sencillo y accesible. Estas donas son perfectas para compartir en reuniones, acompañar el café o consentir a la familia. Sin duda, esta preparación casera supera cualquier versión comercial en frescura y sabor. ¡A disfrutar!