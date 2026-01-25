Receta de leche merengada casera: fresca, cremosa y tradicional

Esta receta de leche merengada es un clásico refrescante de la gastronomía española, ideal para los días calurosos. Su combinación de leche aromatizada, azúcar y un delicado toque de canela y limón da como resultado una bebida suave, espumosa y muy fácil de preparar en casa.

La receta de leche merengada tiene su origen en la cocina tradicional española y se consume desde hace siglos.

1- Colocar la leche en una cacerola junto con la piel de limón y la canela en rama.

2- Calentar a fuego medio hasta que esté a punto de hervir, apagar y dejar infusionar 15 minutos.

3- Retirar la canela y la piel de limón.

4- Añadir el azúcar y mezclar hasta que se disuelva por completo.

5- Llevar la preparación a la heladera hasta que esté bien fría.

6- Batir la clara de huevo a punto nieve firme.

7- Incorporar la clara batida a la leche fría con movimientos suaves.

8- Servir bien fría y espolvorear con canela en polvo si se desea.

Aunque es una bebida, esta receta suele servirse como postre frío en muchos hogares.

De la cocina a la mesa

La leche merengada es una bebida tradicional que destaca por su sencillez y sabor delicado. Esta receta permite disfrutar de una preparación fresca, cremosa y muy aromática, perfecta como postre o merienda. Al prepararla en casa, se puede regular el dulzor y la intensidad de los aromas según el gusto personal. Servida bien fría, resulta ideal para compartir en reuniones familiares o como cierre liviano de una comida. Además, es una opción económica y rendidora que no requiere ingredientes complejos. Sin duda, esta receta conserva la esencia de la cocina clásica y reconfortante. ¡A disfrutar!