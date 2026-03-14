Receta perfecta, económica y deliciosa de arroz con vegetales salteados
Receta de arroz con vegetales salteados, un plato casero simple, rendidor y sabroso ideal para aprovechar verduras y preparar una comida rápida.
Esta receta de arroz con vegetales salteados es ideal para preparar una comida simple, rendidora y muy sabrosa. El arroz se combina con cebolla, zanahoria y morrón para lograr un plato casero lleno de sabor. Es una delicia perfecta para aprovechar verduras y cocinar algo rápido. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 4 porciones)
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arroz blanco — 300 gramos
zanahoria — 150 gramos
cebolla — 150 gramos
morrón rojo — 120 gramos
zapallito o zucchini — 180 gramos
ajo — 10 gramos
aceite — 30 gramos
sal — 6 gramos
pimienta — 3 gramos
salsa de soja (opcional) — 15 gramos
agua — 600 gramos
Paso a paso para crear un arroz con vegetales salteados delicioso
1- Cocinar el arroz en una olla con agua y una pizca de sal hasta que esté tierno. Luego colarlo y reservar.
2- Lavar y cortar la zanahoria, la cebolla, el morrón y el zapallito en tiras o cubos pequeños.
3- Calentar el aceite en una sartén grande o wok a fuego alto.
4- Agregar el ajo picado y cocinar unos segundos para perfumar el aceite.
5- Incorporar primero la zanahoria y saltear durante unos minutos.
6- Sumar la cebolla y el morrón, mezclando constantemente.
7- Añadir el zapallito y continuar salteando las verduras durante 5 minutos.
8- Incorporar el arroz cocido a la sartén y mezclar bien con los vegetales.
9- Condimentar con sal, pimienta y un chorrito de salsa de soja si se desea.
10- Cocinar todo junto durante unos minutos más y servir caliente.
De la cocina a la mesa
El arroz con vegetales salteados es una de esas preparaciones simples que siempre funcionan. Esta receta permite combinar arroz con distintas verduras, logrando un plato colorido, nutritivo y muy rendidor. Además, es ideal para aprovechar ingredientes que ya están en la heladera y transformarlos en una comida completa. El secreto está en saltear los vegetales a fuego fuerte para que mantengan su textura y sabor. También se puede sumar huevo, pollo o tofu si se desea una versión más completa. Servido recién hecho, este plato demuestra que con pocos ingredientes se puede lograr una comida deliciosa. ¡A disfrutar!