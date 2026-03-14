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Receta perfecta, económica y deliciosa de arroz con vegetales salteados

Receta de arroz con vegetales salteados, un plato casero simple, rendidor y sabroso ideal para aprovechar verduras y preparar una comida rápida.

Candela Spann

Receta de arroz con vegetales salteados

Receta de arroz con vegetales salteados

Shutterstock

Esta receta de arroz con vegetales salteados es ideal para preparar una comida simple, rendidora y muy sabrosa. El arroz se combina con cebolla, zanahoria y morrón para lograr un plato casero lleno de sabor. Es una delicia perfecta para aprovechar verduras y cocinar algo rápido. ¡Manos a la obra!

Arroz con vegetales fácil y casero
Receta de arroz con vegetales f&aacute;cil y casero

Receta de arroz con vegetales fácil y casero

Ingredientes (rinde 4 porciones)

  • arroz blanco — 300 gramos

  • zanahoria — 150 gramos

  • cebolla — 150 gramos

  • morrón rojo — 120 gramos

  • zapallito o zucchini — 180 gramos

  • ajo — 10 gramos

  • aceite — 30 gramos

  • sal — 6 gramos

  • pimienta — 3 gramos

  • salsa de soja (opcional) — 15 gramos

  • agua — 600 gramos

Paso a paso para crear un arroz con vegetales salteados delicioso

1- Cocinar el arroz en una olla con agua y una pizca de sal hasta que esté tierno. Luego colarlo y reservar.

2- Lavar y cortar la zanahoria, la cebolla, el morrón y el zapallito en tiras o cubos pequeños.

3- Calentar el aceite en una sartén grande o wok a fuego alto.

4- Agregar el ajo picado y cocinar unos segundos para perfumar el aceite.

5- Incorporar primero la zanahoria y saltear durante unos minutos.

6- Sumar la cebolla y el morrón, mezclando constantemente.

7- Añadir el zapallito y continuar salteando las verduras durante 5 minutos.

8- Incorporar el arroz cocido a la sartén y mezclar bien con los vegetales.

9- Condimentar con sal, pimienta y un chorrito de salsa de soja si se desea.

10- Cocinar todo junto durante unos minutos más y servir caliente.

Cómo hacer arroz con verduras salteadas
C&oacute;mo hacer arroz con verduras salteadas

Cómo hacer arroz con verduras salteadas

De la cocina a la mesa

El arroz con vegetales salteados es una de esas preparaciones simples que siempre funcionan. Esta receta permite combinar arroz con distintas verduras, logrando un plato colorido, nutritivo y muy rendidor. Además, es ideal para aprovechar ingredientes que ya están en la heladera y transformarlos en una comida completa. El secreto está en saltear los vegetales a fuego fuerte para que mantengan su textura y sabor. También se puede sumar huevo, pollo o tofu si se desea una versión más completa. Servido recién hecho, este plato demuestra que con pocos ingredientes se puede lograr una comida deliciosa. ¡A disfrutar!

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