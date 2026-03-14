Receta perfecta, económica y deliciosa de arroz con vegetales salteados

Esta receta de arroz con vegetales salteados es ideal para preparar una comida simple, rendidora y muy sabrosa. El arroz se combina con cebolla , zanahoria y morrón para lograr un plato casero lleno de sabor. Es una delicia perfecta para aprovechar verduras y cocinar algo rápido. ¡Manos a la obra!

Receta de arroz con vegetales fácil y casero

1- Cocinar el arroz en una olla con agua y una pizca de sal hasta que esté tierno. Luego colarlo y reservar.

2- Lavar y cortar la zanahoria, la cebolla, el morrón y el zapallito en tiras o cubos pequeños.

3- Calentar el aceite en una sartén grande o wok a fuego alto.

4- Agregar el ajo picado y cocinar unos segundos para perfumar el aceite.

5- Incorporar primero la zanahoria y saltear durante unos minutos.

6- Sumar la cebolla y el morrón, mezclando constantemente.

7- Añadir el zapallito y continuar salteando las verduras durante 5 minutos.

8- Incorporar el arroz cocido a la sartén y mezclar bien con los vegetales.

9- Condimentar con sal, pimienta y un chorrito de salsa de soja si se desea.

10- Cocinar todo junto durante unos minutos más y servir caliente.

Cómo hacer arroz con verduras salteadas Cómo hacer arroz con verduras salteadas Shutterstock

De la cocina a la mesa

El arroz con vegetales salteados es una de esas preparaciones simples que siempre funcionan. Esta receta permite combinar arroz con distintas verduras, logrando un plato colorido, nutritivo y muy rendidor. Además, es ideal para aprovechar ingredientes que ya están en la heladera y transformarlos en una comida completa. El secreto está en saltear los vegetales a fuego fuerte para que mantengan su textura y sabor. También se puede sumar huevo, pollo o tofu si se desea una versión más completa. Servido recién hecho, este plato demuestra que con pocos ingredientes se puede lograr una comida deliciosa. ¡A disfrutar!