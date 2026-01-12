Esta leche de coco te salvará bebidas y comidas de verano ¡combinala con cualquier cosa!

Natural, simple y sin conservantes, esta receta de leche de coco es ideal para el verano , cuando buscás preparaciones frescas y livianas. Se hace en minutos, con pocos ingredientes, y es perfecta para bebidas, postres o platos salados. Una delicia básica que suma sabor y versatilidad a la cocina diaria. ¡Manos a la obra!

Leche de coco casera la receta fácil ideal para el verano

En verano, es refrescante y versátil para licuados, postres y platos fríos.

Contiene minerales como potasio y magnesio, útiles para el equilibrio corporal.

Es naturalmente libre de lactosa, ideal para personas con intolerancias.

Paso a paso para crear una leche de coco casera deliciosa

1- Colocá el coco rallado en la licuadora y sumá el agua caliente. Esta base simple es clave en la receta, ideal para el verano.

2- Licuá durante 1 minuto hasta que el coco libere todo su sabor y su grasa natural, logrando una textura cremosa propia de esta receta.

3- Dejá reposar la mezcla unos minutos para intensificar el sabor, un paso importante cuando preparás bebidas frescas de verano.

4- Colá con un paño limpio o colador fino, presionando bien el coco para extraer toda la leche. Así obtenés una receta bien rendidora.

5- Guardá la leche de coco en un frasco de vidrio y llevá a la heladera. En verano, se disfruta bien fría.

Receta de leche de coco natural para preparar en verano Shutterstock

De la cocina a la mesa

Esta receta de leche de coco casera es una gran aliada del verano porque es fresca, liviana y muy versátil. Podés usarla en licuados, postres, currys o aderezos. Al no tener conservantes, conviene consumirla pronto y agitarla antes de usar. Una delicia simple que suma sabor natural y opciones más caseras para el día a día. ¡A disfrutar!