Presenta:

Tendencias

|

Verano

Esta leche de coco te salvará bebidas y comidas de verano ¡combinala con cualquier cosa!

Casera y natural: una receta de leche de coco ideal para sumar frescura en verano y adaptarla a comidas y batidos. Saludable y rendidora.

Candela Spann

Cómo hacer leche de coco receta simple y fresca de verano
Shutterstock

Natural, simple y sin conservantes, esta receta de leche de coco es ideal para el verano, cuando buscás preparaciones frescas y livianas. Se hace en minutos, con pocos ingredientes, y es perfecta para bebidas, postres o platos salados. Una delicia básica que suma sabor y versatilidad a la cocina diaria. ¡Manos a la obra!

Te Podría Interesar

Leche de coco casera la receta fácil ideal para el verano
Leche de coco casera la receta f&aacute;cil ideal para el verano

Leche de coco casera la receta fácil ideal para el verano

Ingredientes (rinde aprox. 750 ml)

  • Coco rallado – 200 gramos

  • Agua caliente – 750 ml

Beneficios de la leche de coco casera

  1. Aporta grasas saludables que ayudan a generar saciedad y energía sostenida.

  2. Es naturalmente libre de lactosa, ideal para personas con intolerancias.

  3. Contiene minerales como potasio y magnesio, útiles para el equilibrio corporal.

  4. Resulta una buena alternativa vegetal para recetas dulces y saladas.

  5. En verano, es refrescante y versátil para licuados, postres y platos fríos.

Paso a paso para crear una leche de coco casera deliciosa

1- Colocá el coco rallado en la licuadora y sumá el agua caliente. Esta base simple es clave en la receta, ideal para el verano.

2- Licuá durante 1 minuto hasta que el coco libere todo su sabor y su grasa natural, logrando una textura cremosa propia de esta receta.

3- Dejá reposar la mezcla unos minutos para intensificar el sabor, un paso importante cuando preparás bebidas frescas de verano.

4- Colá con un paño limpio o colador fino, presionando bien el coco para extraer toda la leche. Así obtenés una receta bien rendidora.

5- Guardá la leche de coco en un frasco de vidrio y llevá a la heladera. En verano, se disfruta bien fría.

Receta de leche de coco natural para preparar en verano
Receta de leche de coco natural para preparar en verano

Receta de leche de coco natural para preparar en verano

De la cocina a la mesa

Esta receta de leche de coco casera es una gran aliada del verano porque es fresca, liviana y muy versátil. Podés usarla en licuados, postres, currys o aderezos. Al no tener conservantes, conviene consumirla pronto y agitarla antes de usar. Una delicia simple que suma sabor natural y opciones más caseras para el día a día. ¡A disfrutar!

Archivado en

Notas Relacionadas