Esta leche de coco te salvará bebidas y comidas de verano ¡combinala con cualquier cosa!
Casera y natural: una receta de leche de coco ideal para sumar frescura en verano y adaptarla a comidas y batidos. Saludable y rendidora.
Natural, simple y sin conservantes, esta receta de leche de coco es ideal para el verano, cuando buscás preparaciones frescas y livianas. Se hace en minutos, con pocos ingredientes, y es perfecta para bebidas, postres o platos salados. Una delicia básica que suma sabor y versatilidad a la cocina diaria. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde aprox. 750 ml)
-
Coco rallado – 200 gramos
Agua caliente – 750 ml
Beneficios de la leche de coco casera
-
Aporta grasas saludables que ayudan a generar saciedad y energía sostenida.
Es naturalmente libre de lactosa, ideal para personas con intolerancias.
Contiene minerales como potasio y magnesio, útiles para el equilibrio corporal.
Resulta una buena alternativa vegetal para recetas dulces y saladas.
En verano, es refrescante y versátil para licuados, postres y platos fríos.
Paso a paso para crear una leche de coco casera deliciosa
1- Colocá el coco rallado en la licuadora y sumá el agua caliente. Esta base simple es clave en la receta, ideal para el verano.
2- Licuá durante 1 minuto hasta que el coco libere todo su sabor y su grasa natural, logrando una textura cremosa propia de esta receta.
3- Dejá reposar la mezcla unos minutos para intensificar el sabor, un paso importante cuando preparás bebidas frescas de verano.
4- Colá con un paño limpio o colador fino, presionando bien el coco para extraer toda la leche. Así obtenés una receta bien rendidora.
5- Guardá la leche de coco en un frasco de vidrio y llevá a la heladera. En verano, se disfruta bien fría.
De la cocina a la mesa
Esta receta de leche de coco casera es una gran aliada del verano porque es fresca, liviana y muy versátil. Podés usarla en licuados, postres, currys o aderezos. Al no tener conservantes, conviene consumirla pronto y agitarla antes de usar. Una delicia simple que suma sabor natural y opciones más caseras para el día a día. ¡A disfrutar!