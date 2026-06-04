Hoy te revelamos el secreto oculto para que la salsa de tomate no sea ácida
Descubre una de las recetas básicas de la cocina casera: una salsa de tomate fácil, sabrosa y perfecta para pastas, pizzas y mucho más.
La salsa de tomate es una de las recetas más populares para acompañar pastas gracias a su sabor suave, su textura liviana y el protagonismo del tomate. A diferencia de otras salsas más elaboradas, se caracteriza por una cocción sencilla que resalta el sabor natural de sus ingredientes. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina italiana y argentina, la salsa de tomate ocupa un lugar especial por su versatilidad y facilidad de preparación. Utilizá una pequeña cantidad de bicarbonato de sodio para equilibrar la acidez del tomate y obtener una salsa más suave sin necesidad de añadir azúcar.
FICHA
Ingredientes
- 1 kg de tomates perita maduros u 800 g de tomate triturado
- 2 dientes de ajo
- 3 cucharadas de aceite de oliva
- 8 hojas de albahaca fresca
- 1 cucharadita de sal
- 1/4 cucharadita de bicarbonato de sodio (aprox. 1 g)
- Pimienta a gusto
- Calentá el aceite de oliva en una cacerola y dorá ligeramente los dientes de ajo picados.
- Agregá los tomates triturados o procesados y cociná a fuego medio durante 25 minutos, revolviendo ocasionalmente.
- Incorporá la sal, la pimienta y el bicarbonato de sodio. Mezclá bien y cociná 5 minutos más para que la salsa pierda parte de su acidez.
- Añadí las hojas de albahaca fresca, cociná 2 minutos más y retirala del fuego.
- Serví la salsa filetto sobre pastas recién cocidas o utilizala en otras preparaciones.