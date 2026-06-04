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Hoy te revelamos el secreto oculto para que la salsa de tomate no sea ácida

Descubre una de las recetas básicas de la cocina casera: una salsa de tomate fácil, sabrosa y perfecta para pastas, pizzas y mucho más.

Candela Spann

Lográ la salsa de tomate más perfecta y suave con este ingrediente secreto

Lográ la salsa de tomate más perfecta y suave con este ingrediente secreto

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La salsa de tomate es una de las recetas más populares para acompañar pastas gracias a su sabor suave, su textura liviana y el protagonismo del tomate. A diferencia de otras salsas más elaboradas, se caracteriza por una cocción sencilla que resalta el sabor natural de sus ingredientes. ¡Manos a la obra!

Dentro de la cocina italiana y argentina, la salsa de tomate ocupa un lugar especial por su versatilidad y facilidad de preparación. Utilizá una pequeña cantidad de bicarbonato de sodio para equilibrar la acidez del tomate y obtener una salsa más suave sin necesidad de añadir azúcar.

FICHA

Tiempo de cocción
35 minutos
Cantidad de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
45 minutos
Modo de cocción
Cocción en cacerola
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Italiana-Argentina

Ingredientes

  • 1 kg de tomates perita maduros u 800 g de tomate triturado 1 kg de tomates perita maduros u 800 g de tomate triturado
  • 2 dientes de ajo 2 dientes de ajo
  • 3 cucharadas de aceite de oliva 3 cucharadas de aceite de oliva
  • 8 hojas de albahaca fresca 8 hojas de albahaca fresca
  • 1 cucharadita de sal 1 cucharadita de sal
  • 1/4 cucharadita de bicarbonato de sodio (aprox. 1 g) 1/4 cucharadita de bicarbonato de sodio (aprox. 1 g)
  • Pimienta a gusto Pimienta a gusto
Pasos
  • Calentá el aceite de oliva en una cacerola y dorá ligeramente los dientes de ajo picados.
  • Agregá los tomates triturados o procesados y cociná a fuego medio durante 25 minutos, revolviendo ocasionalmente.
  • Incorporá la sal, la pimienta y el bicarbonato de sodio. Mezclá bien y cociná 5 minutos más para que la salsa pierda parte de su acidez.
  • Añadí las hojas de albahaca fresca, cociná 2 minutos más y retirala del fuego.
  • Serví la salsa filetto sobre pastas recién cocidas o utilizala en otras preparaciones.

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