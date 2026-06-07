Presenta:

Tendencias

|

donas

Prepará unas mini donas de jamón y queso: la mejor receta para que disfrutes en tu cocina

Estas mini donas saladas, ideales para la merienda o como aperitivo, combinan la sencillez de pocos ingredientes con el clásico sabor del jamón y queso fundido.

Candela Spann

Innová con una de las recetas tendencia: mini donas de jamón y queso para ganar el corazón de todos

Innová con una de las recetas tendencia: mini donas de jamón y queso para ganar el corazón de todos

Imagen creada por IA - MDZ

Las mini donas rellenas de jamón y queso son una de las recetas más originales y divertidas para sorprender a la hora de la merienda, como aperitivo o en reuniones informales. Su tamaño pequeño, su exterior dorado y su interior con queso fundido las convierten en un bocado irresistible. ¡Manos a la obra!

Dentro de la cocina casera, estas mini donas saladas destacan por su sencillez y por la combinación clásica de jamón y queso. Prepará unas donas esponjosas y sabrosas utilizando pocos ingredientes y siguiendo unos pasos muy fáciles.

FICHA

Tiempo de cocción
15 minutos
Cantidad de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
30 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera

Ingredientes

  • 250 g de harina leudante 250 g de harina leudante
  • 1 huevo 1 huevo
  • 120 ml de leche 120 ml de leche
  • 2 cucharadas de aceite 2 cucharadas de aceite
  • 100 g de jamón cocido 100 g de jamón cocido
  • 150 g de queso mozzarella 150 g de queso mozzarella
  • Sal a gusto Sal a gusto
Pasos
  • Precalentá el horno a 180 °C. Mezclá la harina leudante, el huevo, la leche, el aceite y una pizca de sal hasta obtener una masa espesa.
  • Cortá el jamón cocido y la mozzarella en cubitos pequeños e incorporalos a la preparación.
  • Distribuí la mezcla en moldes para mini donas previamente engrasados, llenándolos hasta tres cuartos de su capacidad.
  • Horneá durante 12 a 15 minutos, hasta que las mini donas estén doradas. Dejá entibiar y serví.

Archivado en

Notas Relacionadas