Prepará unas mini donas de jamón y queso: la mejor receta para que disfrutes en tu cocina
Estas mini donas saladas, ideales para la merienda o como aperitivo, combinan la sencillez de pocos ingredientes con el clásico sabor del jamón y queso fundido.
Las mini donas rellenas de jamón y queso son una de las recetas más originales y divertidas para sorprender a la hora de la merienda, como aperitivo o en reuniones informales. Su tamaño pequeño, su exterior dorado y su interior con queso fundido las convierten en un bocado irresistible. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina casera, estas mini donas saladas destacan por su sencillez y por la combinación clásica de jamón y queso. Prepará unas donas esponjosas y sabrosas utilizando pocos ingredientes y siguiendo unos pasos muy fáciles.
FICHA
Tiempo de cocción
15 minutos
Cantidad de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
30 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 250 g de harina leudante
- 1 huevo
- 120 ml de leche
- 2 cucharadas de aceite
- 100 g de jamón cocido
- 150 g de queso mozzarella
- Sal a gusto
Pasos
- Precalentá el horno a 180 °C. Mezclá la harina leudante, el huevo, la leche, el aceite y una pizca de sal hasta obtener una masa espesa.
- Cortá el jamón cocido y la mozzarella en cubitos pequeños e incorporalos a la preparación.
- Distribuí la mezcla en moldes para mini donas previamente engrasados, llenándolos hasta tres cuartos de su capacidad.
- Horneá durante 12 a 15 minutos, hasta que las mini donas estén doradas. Dejá entibiar y serví.