¿Amante de las tortillas? Probá esta receta de papas con salchicha
La tortilla de papas con salchicha es un plato casero que se reinventa y triunfa en las tendencias. Una receta deliciosa para disfrutar con quienes amás.
Esta receta de tortilla de papas con salchicha y cebolla es ideal para una comida casera, abundante y muy sabrosa. La combinación de ingredientes logra una textura suave por dentro y dorada por fuera. Es una delicia fácil, perfecta para compartir en cualquier momento del día. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 4 porciones)
- Papas — 500 gramos
- Salchichas — 200 gramos
- Cebolla — 1 unidad grande
- Huevo — 4 unidades (240 gramos)
- Aceite — 100 mililitros
- Sal — 5 gramos
- Pimienta — 2 gramos
Paso a paso para crear una tortilla de papas con salchicha y cebolla deliciosa
1- Pelar y cortar las papas en rodajas finas.
2- Picar la cebolla y cortar las salchichas en rodajas.
3- Calentar el aceite y cocinar las papas junto con la cebolla hasta que estén tiernas.
4- Agregar las salchichas y dorar ligeramente.
5- Batir los huevos con sal y pimienta.
6- Mezclar todo y volver a la sartén formando la tortilla.
7- Cocinar de ambos lados hasta que esté dorada.
De la cocina a la mesa
La tortilla de papas con salchicha y cebolla es una versión más completa y sabrosa del clásico. Esta receta combina ingredientes simples para lograr un plato rendidor y muy fácil de hacer. Las papas aportan suavidad, la cebolla un toque dulce y las salchichas suman sabor y textura. Es ideal para almuerzos, cenas o incluso para llevar. Se puede servir caliente o fría, acompañada de ensaladas o sola. Esta tortilla casera es práctica, económica y perfecta para cualquier ocasión. ¡A disfrutar!