¿Amante de las tortillas? Probá esta receta de papas con salchicha

Esta receta de tortilla de papas con salchicha y cebolla es ideal para una comida casera, abundante y muy sabrosa. La combinación de ingredientes logra una textura suave por dentro y dorada por fuera. Es una delicia fácil, perfecta para compartir en cualquier momento del día. ¡Manos a la obra!

Tortilla de papas con salchicha, una receta deliciosa

Tortilla de papas con salchicha, una receta deliciosa

1- Pelar y cortar las papas en rodajas finas.

2- Picar la cebolla y cortar las salchichas en rodajas.

3- Calentar el aceite y cocinar las papas junto con la cebolla hasta que estén tiernas.

4- Agregar las salchichas y dorar ligeramente.

5- Batir los huevos con sal y pimienta.

6- Mezclar todo y volver a la sartén formando la tortilla.

7- Cocinar de ambos lados hasta que esté dorada.

Tortilla de papas con salchicha, una receta que anima a comer más Tortilla de papas con salchicha, una receta que anima a comer más Imagen creada con IA - MDZ

De la cocina a la mesa

La tortilla de papas con salchicha y cebolla es una versión más completa y sabrosa del clásico. Esta receta combina ingredientes simples para lograr un plato rendidor y muy fácil de hacer. Las papas aportan suavidad, la cebolla un toque dulce y las salchichas suman sabor y textura. Es ideal para almuerzos, cenas o incluso para llevar. Se puede servir caliente o fría, acompañada de ensaladas o sola. Esta tortilla casera es práctica, económica y perfecta para cualquier ocasión. ¡A disfrutar!