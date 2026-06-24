Ekaterina mandó al frente a Mauro Icardi y reveló un dato que podría enfurecer a la China Suárez
La joven dialogó con Ángel de Brito en LAM y allí contó más información sobre el encuentro con Mauro Icardi y la China Suárez.
Mauro Icardi se encuentra nuevamente en el medio de la tormenta luego de que salió a la luz una supuesta pelea entre la China Suárez y Ekaterina, una joven que estuvo dialogando con el futbolista en el boliche. Ella decidió hablar y lo hizo con LAM (América TV), donde reveló todos los detalles.
"En un momento ella se va al baño y él se levanta, viene y me dice si me podía saludar", expresó Ekaterina. Pepe Ochoa en ese instante le consultó si efectivamente "te buscaba la boca" y ella confirmó que fue así: "Yo creo que ella habrá visto de lejos".
Pilar Smith, una de las panelistas más picantes del ciclo, no dudó en consultarle si el jugador le expresó que quería volver a verla y allí fue donde la joven expuso una frase de él que podría enfurecer a la China Suárez.
La joven rompió el silencio tras la situación con Mauro Icardi y la China Suárez en el boliche
"Me preguntó si íbamos a volver a coincidir o si nos íbamos a volver a ver en ese lugar", expresó con cierta sonrisa en su rostro. Respecto a cómo vivió el momento, ella aclaró que "era una simple charla".
Otro de los datos que no pasó desapercibido durante la entrevista es que Ekaterina dejó muy en claro que es "team Wanda" y que "no le tiré flores a la China, yo la banco a muerte a Wanda".