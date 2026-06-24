Ekaterina mandó al frente a Mauro Icardi y reveló un dato que podría enfurecer a la China Suárez

La joven dialogó con Ángel de Brito en LAM y allí contó más información sobre el encuentro con Mauro Icardi y la China Suárez.

Mauro Icardi se encuentra nuevamente en el medio de la tormenta luego de que salió a la luz una supuesta pelea entre la China Suárez y Ekaterina, una joven que estuvo dialogando con el futbolista en el boliche. Ella decidió hablar y lo hizo con LAM (América TV), donde reveló todos los detalles.

"En un momento ella se va al baño y él se levanta, viene y me dice si me podía saludar", expresó Ekaterina. Pepe Ochoa en ese instante le consultó si efectivamente "te buscaba la boca" y ella confirmó que fue así: "Yo creo que ella habrá visto de lejos".

Pilar Smith, una de las panelistas más picantes del ciclo, no dudó en consultarle si el jugador le expresó que quería volver a verla y allí fue donde la joven expuso una frase de él que podría enfurecer a la China Suárez.

La joven rompió el silencio tras la situación con Mauro Icardi y la China Suárez en el boliche "Me preguntó si íbamos a volver a coincidir o si nos íbamos a volver a ver en ese lugar", expresó con cierta sonrisa en su rostro. Respecto a cómo vivió el momento, ella aclaró que "era una simple charla".