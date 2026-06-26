Qué ver este fin de semana: las series y películas que acaban de llegar al streaming

Cada semana, las plataformas de streaming renuevan sus catálogos con apuestas para todos los gustos. En un panorama cada vez más competitivo, los estrenos buscan captar la atención de los suscriptores con historias capaces de generar conversación y convertirse en el próximo fenómeno para maratonear.

Entre las novedades más destacadas de estos días sobresalen la temporada final de The Bear, que se despide con ocho episodios cargados de tensión y emociones; la llegada al streaming de Avatar: Fuego y Cenizas, la nueva entrega de la saga creada por James Cameron; y el thriller histórico Núremberg: El juicio del siglo, protagonizado por Rami Malek y Russell Crowe.

A continuación te dejamos un repaso de las mejores series y películas para ver este fin de semana en streaming.

La historia arranca al día siguiente después del final de la cuarta entrega, cuando Carmy decide bajarse del barco y abandonar el rubro de la gastronomía, y dejar el restaurante en manos de Sydney, Richie y Sugar. El problema es que se lo deja sin un peso, con deudas, la amenaza de una venta y, para colmo, una tormenta feroz que inunda Chicago. El equipo tiene que unirse a las corridas para bancar un último servicio y meter la noche de sus vidas, todavía con la obsesión de conseguir la bendita estrella Michelin.

Con los 8 episodios finales ya estrenados en Disney Plus , The Bear regresa y se despide con un cierre a la altura de las expectativas. Concentrar casi toda la temporada durante el transcurso de un solo día es un acierto, ya que le permite a la serie recuperar ese ritmo frenético, claustrofóbico y asfixiante que nos cautivó desde el primer momento.

Avatar: Fuego y Cenizas | Disney Plus

Avatar: Fuego y ceniza recaudó más de 1400 millones de dólares en cines. 20th Century Studios

Mientras la familia de Jake Sully y Neytiri lidia con un golpe emocional durísimo, los conflictos en Pandora se mudan de escenario. Esta vez se cruzan con el "Pueblo de las Cenizas", un clan Na'vi que vive en zonas volcánicas, es mucho más agresivo y está liderado por la guerrera Varang. Esto rompe la idea de que todos los nativos son los "buenos" de la historia.

Esta es la tercera película de la ambiciosa saga de James Cameron, que vuelve a contar con las actuaciones de Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver y Oona Chaplin.

Tras un sólido debut en cines en diciembre de 2025, ahora se suma al streaming de la mano de Disney Plus. Desde el plano visual, Avatar: fuego y ceniza no tiene competencia. Cameron vuelve a demostrar que nadie usa la tecnología de captura de movimiento y el 3D como él. Es verdad que la estructura de la trama te va a dejar una sensación de déjà vu respecto de las entregas anteriores, pero gana terreno al meterse con el duelo familiar y al presentar villanos grises y complejos.

Las ovejas detectives | Prime Video

Hugh Jackman lidera el elenco de esta tierna e inteligente comedia británica. Amazon MGM Studios

George es un pastor irlandés que todas las noches les lee novelas de misterio a sus ovejas, convencido de que no entienden nada. Pero cuando George aparece asesinado, resulta que el rebaño no solo escuchaba, sino que se volvió experto en lógica criminal. Las ovejas deciden organizarse para salir al mundo de los humanos y encontrar al asesino.

Las ovejas detectives es una de las sorpresas del año. El guion de Craig Mazin (el mismo de la serie Chernobyl o The Last of Us, mostrando su enorme versatilidad) no subestima ni busca el chiste fácil. Logra una sátira policial inteligentísima, tierna y con un humor británico impecable. Además cuenta con un gran elenco encabezado por Hugh Jackman y Emma Thompson, junto a las voces de Bryan Cranston, Patrick Stewart y Julia Louis-Dreyfus.

Núremberg: El juicio del siglo | Prime Video

El oscarizado actor sorprende con una llamativa transformación física en Nuremberg. Sony Pictures Classic

En plena posguerra, al psiquiatra militar Douglas Kelley le encargan una misión tremenda: evaluar la salud mental de los líderes nazis presos para ver si están aptos para ir a juicio. La trama se mete de lleno en el mano a mano psicológico y ético entre Kelley y Hermann Göring, el brazo derecho de Hitler.

Dirigida por James Vanderbilt, este drama histórico está protagonizado por Rami Malek, Michael Shannon y Russell Crowe.

Sony Pictures Classic

Inspirado en el libro de investigación El nazi y el psiquiatra de Jack El-Hai, este thriller judicial esquiva los clichés del drama histórico aburrido. El duelo actoral entre los ganadores del Oscar Rami Malek y Russell Crowe, es el punto más fuerte de esta historia que te va a dejar pensando cómo se construye la mente de un monstruo.

La extraordinaria vida de Eleanor | HBO Max

La veterana June Squibb encabeza este drama. Sony Pictures Classics

Eleanor tiene 94 años y una lucidez tremenda. Tras la muerte de su mejor amiga, decide armar las valijas y mudarse sola a Manhattan para empezar de cero. En medio de la soledad de la gran ciudad, se hace amiga de una estudiante de 19 años, pero una mentira que inventa para sentirse acompañada empieza a crecer y a complicarlo todo.

La actriz Scarlett Johansson hace su debut como directora con este drama liderado por la gran June Squibb, junto a Chiwetel Ejiofor y Jessica Hecht.

Johansson debuta con una sensibilidad que sorprende, escapándole al golpe bajo o a la mirada condescendiente sobre la vejez. La película funciona por la hermosa fotografía de Nueva York y, sobre todo, por el trabajo de la veterana June Squibb.

Mundial en streaming

Sábado 27/06:

00:00 | Egipto vs. Irán

| 00:00 | Nueva Zelanda vs. Bélgica

| 18:00 | Panamá vs. Inglaterra

| 18:00 | Croacia vs. Ghana

| 20:30 | Colombia vs. Portugal

| 20:30 | República Democrática del Congo vs. Uzbekistán

| 23:00 | Argelia vs. Austria

| 23:00 | Jordania vs. Argentina

Domingo 28/06: