Qué ver este fin de semana: 5 estrenos imperdibles que acaban de llegar al streaming

Cada semana, las plataformas de streaming renuevan sus catálogos con nuevas series y películas que buscan convertirse en la próxima gran obsesión de los espectadores. Entre producciones originales, regresos esperados y apuestas que llegan respaldadas por el éxito de sus entregas anteriores, siempre hay opciones para quienes buscan actualizar su lista de pendientes.

Este fin de semana no es la excepción. Netflix , HBO Max , Apple TV y Prime Video suman varias novedades que abarcan desde thrillers cargados de misterio y fantasía épica hasta comedias románticas y películas de acción pensadas para disfrutar de una maratón en casa. A continuación, repasamos algunos de los estrenos más destacados para ver en streaming en los próximos días.

Netflix vuelve a la carga esta semana con Te encontraré, la nueva serie de la plataforma basada en la novela homónima de Harlan Coben. Esta es una de las tantas adaptaciones del escritor de bestsellers estadounidense, que ya instaló una fórmula del éxito dentro del thriller contemporáneo y de la que Netflix ha producido en masa con títulos como: Safe (2018), No hables con extraños (2020), Bosque adentro (2020), Ni una palabra (2022), Engaños (2024) y En fuga, estrenada a comienzos de este año.

Te encontraré sigue la historia de David Burroughs (Sam Worthington), un hombre que cumple cadena perpetua tras haber sido acusado falsamente de asesinar a su propio hijo. Tras recibir una inesperada e impactante pista que sugiere que el niño sigue vivo, decide escapar de la prisión en una peligrosa misión para descubrir la verdad y rescatarlo.

Con 8 episodios, esta serie recurre a los elementos ya conocidos dentro del universo Coben. Desapariciones, secretos que salen a la luz, entornos suburbanos que esconden mucho más de lo que aparentan, y la lucha del protagonista por encontrar la verdad y hacer justicia.

House of the Dragon (Temporada 3) | HBO Max

Foto: HBO.

El universo de Game of Thrones vuelve a la pantalla este fin de semana con el estreno de la tercera temporada de House of the Dragon (La Casa del Dragón), el spin-off que se aleja unos cien años en el tiempo para narrar la historia de los Targaryen y la guerra civil que se desató dentro de esa casa por el control del Trono de Hierro. Un conflicto que se lo conoce dentro del mundo creado por George R.R. Martin como Danza de dragones.

En esta tercera entrega, la tensión entre los bandos Negros y Verdes, los simpatizantes de Rhaenyra y Aegon II, respectivamente, alcanza su punto más sangriento y devastador.

Tras una segunda temporada que fue tildada de "relleno" y anticlimática por la crítica y los fans, los primeras reacciones de esta tercera entrega demuestran que el showrunner Ryan Condal tomó nota. La serie finalmente desata el caos, el fuego y la destrucción a una escala épica que promete ser la más impresionante de la televisión. El primer episodio se estrena el domingo 21/06 a las 10 p.m. por HBO y HBO Max.

Mensajes de voz para Isabelle | Netflix

Nick Robinson y Zoey Deutch protagonizan Mensajes de voz para Isabelle. Netflix

Otra de las propuestas de Netflix para este fin de semana es Mensajes de voz para Isabelle, una comedia romántica escrita y dirigida por Leah McKendrick, quien firma aquí su segundo largometraje como realizadora.

La película gira en torno a Jill, una joven que se encuentra lidiando con el duelo tras la pérdida de su hermana. Como una forma de sobrellevar el dolor, comienza a enviar mensajes de voz al antiguo número de teléfono de ella, relatando los altibajos de su vida cotidiana. Sin embargo, desconoce que la línea ya pertenece a otra persona: un agente inmobiliario interpretado por Nick Robinson, que termina escuchando esas confesiones y desarrollando sentimientos por una mujer a la que nunca ha visto.

La cinta está protagonizada por Zoey Deutch y Nick Robinson. A lo largo de 119 minutos, la película logra apartarse de las fórmulas habituales de las comedias románticas contemporáneas, manteniendo el tono íntimo y nostálgico.

Nada es lo que parece 3 | Prime Video

Esta es la tercer película de la franquicia. Lionsgate

Casi una década después de la segunda película, Nada es lo que parece (o Los ilusionistas) regresa al ruedo para lanzar un nuevo acto de magia y ejecutar un nuevo atraco. Ya se encuentra disponible en Prime Video.

Los célebres "Cuatro Jinetes" vuelven a escena para protagonizar un nuevo golpe de proporciones internacionales. En esta ocasión, los magos originales colaboran con una camada más joven de artistas del engaño para ejecutar un plan tan ambicioso como arriesgado, en una historia repleta de ilusiones, engaños y revelaciones inesperadas.

Esta nueva entrega de la saga trae de regreso a varios de los miembros originales del elenco, conformado por Jesse Eisenberg, Isla Fisher, Woody Harrelson, Lizzy Caplan y Dave Franco, a quienes se suman Rosamund Pike y Ariana Greenblatt.

La película apuesta nuevamente por el despliegue visual y convierte cada truco en una gran secuencia de acción. Aunque algunos aspectos del filme se sienten un poco exagerados, la propuesta sigue teñida de buen ritmo y puro entretenimiento.

Sugar (Temporada 2) | Apple TV

Colin Farrell y Laura Donnelly en la segunda temporada de Sugar. Apple TV

Colin Farrell regresa a Apple TV con una nueva temporada de Sugar, la aclamada ficción de neo-noir que se había lanzado en 2024.

En esta entrega, el enigmático detective privado John Sugar regresa a las calles de Los Ángeles para resolver un nuevo misterio. Esta vez, mientras sigue buscando respuestas sobre el paradero de su propia hermana, investiga la desaparición del hermano de un boxeador local, desenterrando una conspiración mafiosa que amenaza a toda la ciudad.

Si la primera temporada sacudió las estructuras del género con un revelador y polarizante giro de ciencia ficción en su tramo final, la segunda tanda de episodios abraza por completo esa naturaleza híbrida. Colin Farrell vuelve a derrochar carisma magnético en la piel de un detective chapado a la antigua en Los Ángeles, pero ahora cargando con el peso de su verdadera identidad. Una propuesta sofisticada que desafía constantemente las expectativas del espectador.

Mundial 2026 en streaming

Este fin de semana se disputan nuevos partidos correspondientes a la Fecha 2 de la fase de grupos del Mundial 2026. Las distintas alternativas se podrán seguir vía Paramount+ y Prime Video, ambas incluyen las señales de DGO, mientras que Disney Plus incluye ESPN.

Sábado 20/06:

Turquía vs. Paraguay - 00:00 hs

Países Bajos vs. Suecia - 14:00 hs

Alemania vs. Costa de Marfil - 17:00 hs

Ecuador vs. Curazao - 21:00 hs

Domingo 21/06: