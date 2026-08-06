Afirman que Roberto García Moritán vive un incipiente romance con Emily Ceco: todos los detalles

Roberto García Moritán es nuevamente noticia luego de que en LAM confirmaron que está viviendo un incipiente romance con Emily Ceco. Fue Pilar Smith quien contó esta información sorpresiva en el programa de canal América.

"Es un romance del que van a hablar todos", comenzó diciendo Ángel de Brito de manera enigmática antes de revelar los nombres de los protagonistas. Posteriormente, le dio el paso a su panelista para que cuente los detalles.

Roberto García Moritán y Emily Ceco se conocieron en "Radio Tu" al coincidir en uno de los programas al cual fueron como invitados. Ambos fueron captados caminando por la calle y en LAM no dudaron en compartir el video.

Afirman que Roberto García Moritán está nuevamente en pareja Pilar Smith comentó que estaban "rumbo a la casa de él" y que se conocieron hace tres o cuatro semanas". La periodista comentó que fue Moritán quien inició la charla por redes: "Se empezaron a seguir en Instagram y él por privado le pidió el teléfono y ahí empezaron".