Emily Ceco rompió el silencio tras el comunicado de Santiago Martínez desde la cárcel y realizó un fuerte pedido

Tras ser condenado a 15 de prisión, el ex de Emily compartió un fuerte escrito en sus redes y ella decidió hablar tras lo sucedido.

Santiago Martínez, expareja de Emily Ceco, fue condenado finalmente a 15 años de prisión por intento de femicidio. En las últimas horas sorprendió a todos con un posteo desde la cárcel y generó una enorme polémica por sus dichos.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, Martínez expresó: "Lo primero que quiero decir es que no justifico la violencia de ninguna manera y fui el primero en reconocer mi error! Y en pedir disculpas en privado y hoy públicamente me hice cargo de lo que sí hice".

"Eso no quiere decir que me haga cargo de intentar matar a la mujer que amaba... Todo esto fue infundado y creado por el circo mediático de Castillo y compañía (con una ampliación de denuncia con firma falsa que ya fue peritada y hay una denuncia asentada en Ituzaingó)", escribió en otra parte Santiago Martínez.

El posteo de Santiago Martínez, expareja de Emily Ceco Captura de pantalla 2026-03-29 100601 La publicación de la expareja de Emily Ceco. Foto: Instagram / @santunahuel. Emily reaccionó, por supuesto, al posteo y fue contundente con sus declaraciones: "Después de todo lo que viví, lo único que quiero es estar en paz", expresó dejando claro su pedido de poder vivir tranquila luego del calvario que sufrió tras la violencia de Santiago contra ella.