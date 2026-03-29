"Me hago cargo...": Santiago Martínez rompió el silencio con un fuerte descargo tras recibir 15 años de cárcel
Tras ser hallado culpable por unanimidad, el ex de Emily Ceco lanzó graves acusaciones contra el proceso judicial desde su celda.
El polémico romance que nació frente a las cámaras de Love is Blind Argentina terminó de la peor manera en los tribunales. El pasado miércoles 25 de marzo, la Justicia dictó un bombazo judicial: Santiago Martínez fue condenado a 15 años de prisión tras el calvario denunciado por Emily Ceco.
Sin embargo, lejos de llamarse a silencio, el ex participante decidió romper el hermetismo desde la cárcel con un fuerte descargo que encendió la furia de su víctima y sacudió a las redes sociales.
Desde su lugar de detención, Martínez no esquivó la polémica y realizó una publicación que dejó a todos en shock. Si bien admitió haber cometido errores, fue tajante al despegarse de la carátula más grave: “No justifico la violencia de ninguna manera y fui el primero en reconocer mi error... Pero eso no quiere decir que me haga cargo de intentar matar a la mujer que amaba”, disparó.
Además, puso en la mira a la defensa de Ceco, denunciando supuestas irregularidades en los peritajes realizados en Ituzaingó y calificando la condena como el resultado de un "circo" televisivo.
El miedo de Emily reflejado en las redes sociales: "Se me sigue violentando"
La respuesta de Emily no se hizo esperar y reflejó el pánico que aún siente. La joven, que buscaba cerrar este capítulo tras la sentencia unánime, confesó que ver a su agresor activo en redes le genera un profundo temor.
“Ver este tipo de publicaciones desde la cárcel, de quien intentó quitarme la vida, no sólo me lastima, me revictimiza, también me genera muchísimo miedo”, expresó en un posteo que se volvió viral. Para la víctima, la condena de 15 años parece no ser suficiente para frenar el hostigamiento psicológico de quien fuera su pareja en el exitoso reality de Netflix.