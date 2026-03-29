"Me hago cargo...": Santiago Martínez rompió el silencio con un fuerte descargo tras recibir 15 años de cárcel

Tras ser hallado culpable por unanimidad, el ex de Emily Ceco lanzó graves acusaciones contra el proceso judicial desde su celda.

Santiago Martínez y Emily Ceco: la pareja que pasó del amor televisado a una condena de 15 años. / Capturas de TV Eltrece

El polémico romance que nació frente a las cámaras de Love is Blind Argentina terminó de la peor manera en los tribunales. El pasado miércoles 25 de marzo, la Justicia dictó un bombazo judicial: Santiago Martínez fue condenado a 15 años de prisión tras el calvario denunciado por Emily Ceco.

Luego de ser denunciado por su esposa, Santiago Martínez fue detenido y acusado por violencia de género. Foto: Captura pantalla Netflix La Justicia lo halló culpable de tentativa de femicidio, privación ilegal de la libertad y lesiones reiteradas. Captura de pantalla Netflix Sin embargo, lejos de llamarse a silencio, el ex participante decidió romper el hermetismo desde la cárcel con un fuerte descargo que encendió la furia de su víctima y sacudió a las redes sociales.

posteo-santiago-martinez-love-is-blind El ex participante de Love is Blind utilizó sus redes desde la cárcel para cuestionar a la Justicia. Instagram @santunahuel Desde su lugar de detención, Martínez no esquivó la polémica y realizó una publicación que dejó a todos en shock. Si bien admitió haber cometido errores, fue tajante al despegarse de la carátula más grave: “No justifico la violencia de ninguna manera y fui el primero en reconocer mi error... Pero eso no quiere decir que me haga cargo de intentar matar a la mujer que amaba”, disparó.

love is blind polemica (1) El juicio concluyó este miércoles con una sentencia unánime por violencia de género. Captura de pantalla Eltrece Además, puso en la mira a la defensa de Ceco, denunciando supuestas irregularidades en los peritajes realizados en Ituzaingó y calificando la condena como el resultado de un "circo" televisivo.

El miedo de Emily reflejado en las redes sociales: "Se me sigue violentando" La respuesta de Emily no se hizo esperar y reflejó el pánico que aún siente. La joven, que buscaba cerrar este capítulo tras la sentencia unánime, confesó que ver a su agresor activo en redes le genera un profundo temor.