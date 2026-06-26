La Garganta Poderosa reaccionó ante las denuncias contra Nacho Levy y anunció una drástica decisión

La reconocida revista decidió no mirar para otro lado y, este viernes, compartió un importante comunicado en su cuenta de Instagram.

La situación de Nacho Levy tuvo fuertes consecuencias dentro de La Garganta Poderosa. Luego de las denuncias por violencia machista realizadas por varias mujeres, el medio de comunicación informó a través de un comunicado en Instagram que decidió desvincularlo.

"La Poderosa es un movimiento de asambleas territoriales, conformadas mayormente por vecinas mujeres y disidencias sexuales, que buscamos transformar la realidad de los barrios populares. Somos nosotras las que paramos las ollas, acompañamos a las familias, enfrentamos las violencias y sostenemos el trabajo comunitario todos los días. Nuestro feminismo no es un discurso, es una práctica cotidiana", dice la primera parte del mensaje.

La Garganta Poderosa decidió apartar a Levy del medio. Captura de pantalla Youtube Gelatina. "A raíz de todo lo que estamos atravesando, de manera colectiva y consensuada entre todes, activamos nuestro protocolo de géneros, una herramienta generada de manera asamblearia para el abordaje de todo tipo de violencias hacia las mujeres y disidencias sexuales. En esta línea, decidimos avanzar en el corrimiento total de Nacho Levy de la organización. No miramos para otro lado ni relativizamos los hechos. Creemos que esta es la forma de abrazar y creer en la voz de quienes deciden hablar, así como de cuidar la construcción que venimos llevando adelante, y a las personas que integramos este movimiento: lo sucedido es incompatible con la conducción de nuestra organización", informó la página.

Y continúa: "Los tiempos de las redes sociales exigen respuestas a una velocidad que va a contramano de una construcción como la nuestra. Somos muchas compañeras las que militamos en esta organización y esto nos moviliza fuertemente. Masticamos, dialogamos y elaboramos con los pies en el barrio nuestros posicionamientos políticos por consenso".

El comunicado que compartió la revista. Captura de pantalla Instagram Lagargantapoderosa. "Vivimos en una sociedad machista, rodeadas de personas que ejercen distintos tipos de violencia, dentro y fuera de nuestros barrios. Como respuesta, construimos nuestro feminismo villero que nos enseña a revisar nuestras propias prácticas, y a creer, escuchar y acompañar a quienes se acercan atravesadas por situaciones de violencia de género. Aprendimos en nuestro recorrido que al patriarcado no lo enfrentamos tirando hacia afuera el problema. No usamos el escrache y la cancelación porque no las creemos estrategias efectivas frente a la violencia machista, sino que nos hacemos responsables desarrollando herramientas de abordaje colectivo", afirmó La Garganta Poderosa.