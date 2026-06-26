El furioso descargo de Tomás Rebord tras los despidos masivos que desataron la peor crisis en Blender
Tras las masivas desvinculaciones en el canal, el streamer rompió el silencio desde Estados Unidos, donde se encuentra cubriendo el Mundial 2026.
La crisis interna que atraviesa el canal de streaming Blender sumó un nuevo y fuerte capítulo este viernes con la reacción de Tomás Rebord, quien decidió romper el silencio luego de los despidos que sacudieron a la señal.
El conflicto se había hecho público la noche anterior, cuando la periodista Fio Sargenti interrumpió en vivo el programa Último aviso para denunciar cesantías masivas en medio de un reclamo salarial, antes de que la transmisión fuera abruptamente interrumpida.
Esto fue lo que dijo Tomás Rebord sobre los despidos en Blender
Desde Estados Unidos, donde se encuentra realizando la cobertura del Mundial 2026, Rebord difundió un video en sus redes sociales para expresar su malestar por la situación.
"Ayer, Blender decidió despedir a todo mi equipo de trabajo, a toda mi producción. Durante todo el día intenté comunicarme con las autoridades del canal tratando de tener algún tipo de explicación o establecer algún tipo de negociación, y no recibí respuesta; ni siquiera me atendieron. A mí no me queda otra que interpretar esto como un superataque a mi persona, al programa y a los compañeros", manifestó el conductor.
Tomás también cuestionó con dureza la forma en que se llevaron adelante las desvinculaciones y aseguró que no piensa dejar solos a sus compañeros: "Todos los medios pueden tener una negociación salarial que se complica un poco, pero esto es otra cosa. No voy a dejar a ninguno de mis compañeros tirados. Lo único que voy a decir públicamente es que no se negocia sobre la dignidad de las personas".
Además, confirmó que volverá a poner en marcha Hagov.ar, una plataforma de suscripción comunitaria que ya había utilizado anteriormente, con el objetivo de brindar apoyo económico a quienes perdieron su empleo. "El objetivo es bancar la parada principalmente de los compañeros que se están quedando ahora sin laburo, aunque sea para darles un poco de margen hasta que, esperemos, se aclare esta situación", aseguró el streamer.
En ese contexto, Tomás Rebord admitió que el futuro de Hay algo ahí es una incógnita: "No terminamos de entender si tenemos trabajo, si no tenemos trabajo, si la decisión es levantar todo el programa o si la decisión es levantar el medio y hacer otra cosa".
También remarcó que el ciclo no puede sostenerse sin quienes integran su equipo: "Las personas que hacen Hay algo ahí son miembros constitutivos de la esencia del programa. No hay programa sin ellos".
Mientras tanto, Blender difundió un comunicado en el que atribuyó el conflicto a "un grupo reducido de personas", al considerar que incurrieron en "conductas incompatibles con los valores de la compañía" por utilizar la pantalla como mecanismo de presión. En paralelo, los trabajadores exigieron la reincorporación de los despedidos y sostuvieron que las cesantías ocurrieron luego de reclamar el cumplimiento de acuerdos salariales firmados a comienzos de 2026.