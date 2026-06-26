El furioso descargo de Tomás Rebord tras los despidos masivos que desataron la peor crisis en Blender

Tras las masivas desvinculaciones en el canal, el streamer rompió el silencio desde Estados Unidos, donde se encuentra cubriendo el Mundial 2026.

Tomás Rebord rompió el silencio desde Estados Unidos tras los despidos masivos que sacudieron la pantalla de Blender.

La crisis interna que atraviesa el canal de streaming Blender sumó un nuevo y fuerte capítulo este viernes con la reacción de Tomás Rebord, quien decidió romper el silencio luego de los despidos que sacudieron a la señal.

El conflicto se había hecho público la noche anterior, cuando la periodista Fio Sargenti interrumpió en vivo el programa Último aviso para denunciar cesantías masivas en medio de un reclamo salarial, antes de que la transmisión fuera abruptamente interrumpida.

Esto fue lo que dijo Tomás Rebord sobre los despidos en Blender Desde Estados Unidos, donde se encuentra realizando la cobertura del Mundial 2026, Rebord difundió un video en sus redes sociales para expresar su malestar por la situación.

"Ayer, Blender decidió despedir a todo mi equipo de trabajo, a toda mi producción. Durante todo el día intenté comunicarme con las autoridades del canal tratando de tener algún tipo de explicación o establecer algún tipo de negociación, y no recibí respuesta; ni siquiera me atendieron. A mí no me queda otra que interpretar esto como un superataque a mi persona, al programa y a los compañeros", manifestó el conductor.

El streamer defendió a sus compañeros. Captura de pantalla Youtube Blender. Tomás también cuestionó con dureza la forma en que se llevaron adelante las desvinculaciones y aseguró que no piensa dejar solos a sus compañeros: "Todos los medios pueden tener una negociación salarial que se complica un poco, pero esto es otra cosa. No voy a dejar a ninguno de mis compañeros tirados. Lo único que voy a decir públicamente es que no se negocia sobre la dignidad de las personas".