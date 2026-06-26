Baby Etchecopar reveló el proyecto que tiene entre manos para hacer temblar a la política

Al referirse a algunos recordados escándalos de la política, Baby Etchecopar sorprendió con un anuncio que podría incomodar a más de un funcionario.

Baby Etchecopar hizo este jueves en su programa de A24 una serie de comentarios sobre las reacciones de distintos referentes de la política ante las críticas de los periodistas, y al referirse a una legendaria anécdota sobre una fallecida funcionaria, el conductor confesó que está planeando escribir un libro sobre un filoso tema.

"La libertad de prensa les molesta a todos, hasta a los más libres del mundo. Los políticos están equivocados, son en muchos casos chorros, inútiles, sinvergüenzas; y pretenden que nosotros digamos gratuitamente que son divinos"; comenzó Echecopar.

Acto seguido, el periodista recordó la icónica historia sobre la foto de María Julia Alsogaray, sin ropa y enfundada en un abrigo de piel. "El tapado nunca fue de Susana Giménez, o de Graciela Borges. El tapado de visón era de ella, y Menem le dijo 'es una vergüenza que vos que sos funcionaria digan que andás con un tapado de visón, vamos a decir que es de Susana'. Esa es la verdad del tapado", aseguró Baby Etchecopar ante sus compañeros de ciclo.

En tanto que para reforzar la veracidad de su versión sobre aquel escándalo que generó un sacudón en la política, el comunicador sentenció: "Mirá si María Julia que tenía más plata que Susana se va a poner un visón de otro".

Baby Etchecopar y un proyecto que podría inquietar a más de un funcionario Entusiasmado con algunas historias del detrás de escena de la política, Etchecopar también deslizó algunas anécdotas que se le atribuyen a Carlos Saúl Menem, y en medio de la curiosidad de sus colegas de Basta Baby (A24), el conductor reveló: "Yo voy a escribir un libro que se va a llamar Las mujeres de la mafia. Hay muchas que ustedes no conocen... muchas que le han cantado a Menem, que le han tocado algún instrumento, y que después aparecieron tocándole un instrumento a Cristina (Fernández de Kirchner)".