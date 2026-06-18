El doloroso recuerdo de la infancia que marcó para siempre la vida de Baby Etchecopar

En una entrevista para Los profesionales de siempre, el periodista sorprendió al revelar una historia sobre su infancia.

Mientras millones de personas siguen con atención cada detalle del Mundial 2026 que se disputa entre Estados Unidos, México y Canadá, hay quienes permanecen completamente ajenos al entusiasmo que genera el torneo. Ese es el caso de Baby Etchecopar.

Consultado por el ciclo Los profesionales de siempre sobre la pasión que despierta el fútbol, el periodista reconoció que nunca logró conectar con ese deporte y que su postura tiene raíces muy profundas. "La verdad es que no me gusta. Honestamente. Tengo una visión que es un poquito no popular", confesó el comunicador.

Esto fue lo que contó Baby Etchecopar en Los profesionales de siempre Lejos de tratarse de una simple falta de interés, explicó que su rechazo está vinculado a experiencias de su infancia. "De pendejo, cuando era chiquito, le decía a mi papá 'vamos a la placita', y me decía: 'No, para que tengo que escuchar el partido los partidos por la radio'", recordó Etchecopar.

"Entonces, como papá esperaba a que terminara el fútbol y me decía: '¿A dónde querés ir?'. Y, a ningún lado, si son las 8 de la noche. Entonces detesto el fútbol, detesto los comentarios de fútbol", explicó Baby.

El periodista reveló por qué no le gusta el fútbol. Captura de pantalla Youtube El Nueve Argentina. Además de explicar el origen de su postura, el periodista también cuestionó ciertos aspectos del mundo futbolístico actual. Entre otras cosas, señaló que los jugadores que participan de la máxima competencia internacional tienen vidas privilegiadas y grandes fortunas.