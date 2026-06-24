Eduardo Feinmann destrozó a una periodista que hizo una polémica afirmación: "Media neurona"

Tras la repercusión por los controversiales dichos de una colega sobre el Mundial 2026, Eduardo Feinmann la cruzó de manera categórica.

Eduardo Feinmann arremetió sin filtro contra una periodista que hizo un controversial comentario sobre el Mundial 2026. El conductor de A24 dejó en claro su posición ante los dichos de su colega, y cuestionó el espacio en el que actualmente se desempeña la comunicadora.

"¿Y Cynthia García? Hay un programejo que se llama 111, un programejo hediondo, con gente hedionda, que debe tener media neurona cada persona que está ahí, inclusive la conductora. Media neurona", comenzó Feinmann durante el pase con Pablo Rossi en alusión a la periodista kirchnerista.

Luego, el líder de El Noticiero (A24) puso al aire el fragmento en el que Cynthia García dijo en el mencionado ciclo de la pantalla de Argentina/12: "Es un Mundial de mie... pero bueno el fútbol genera una pasión a pesar de todo, una argentinidad. Ahora, es un Mundial de mie... ". Los dardos de la comunicadora estuvieron dirigidos tanto a los Estados Unidos que es una de las sedes del evento, como a la máxima autoridad de tal país, Donald Trump.

Eduardo Feinmann cruzó a Cynthia García por sus dichos sobre el Mundial 2026 En defensa del Mundial 2026 y en contra de su colega, Eduardo Feinmann disparó: "¿Así que es un Mundial de mie...? Dicho en un programa de mie... ¿Te das cuenta lo que es esta gente?".

Luego Feinmann siguió cuestionando a García al remarcar: "Mezcla todo, Irán, Infantino, Trump... Pero vos fijate una cosa, era un Mundial espectacular mientras gobernaba Cristina Fernández de Kirchner con Alberto Fernández y Sergio Massa. Ahí era todo bárbaro".