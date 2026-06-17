Eduardo Feinmann confirmó detalles del duro momento que está pasando Lionel Messi: "Sufriendo"

Eduardo Feinmann compartió en su programa de radio información detrás de las lágrimas que brotaron del capitán tras el primer gol en el Mundial 2026.

Lionel Messi comenzó de manera arrolladora en el Mundial 2026 y marcó un triplete frente a Argelia en un partido durísimo. Tras el primer gol, el futbolista se abrazó con sus compañeros y posteriormente derramó lágrimas, una imagen conmovedora y que sorprendió a todos.

Luego del triunfo, Lionel habló en conferencia de prensa y fue contundente al dar las razones: "Fue por una cuestión ajena a lo deportivo, pasé días complicados. Agradecido a la delegación y a los compañeros porque estuvieron al lado mío dándome muchas fuerzas para que esté bien".

Estas declaraciones sorprendieron a todos y Eduardo Feinmann contó en detalle el durísimo momento familiar que está atravesando: "Esto tiene que ver con el padre, el padre no está bien de salud".

El duro momento que está atravesando Lionel Messi Eduardo Feinmann confirmó el duro momento familiar que está pasando Lionel Messi tras el llanto: "Sufriendo" "Desde el año pasado que Jorge Messi tiene un problema bastante grave de salud y esta semana hubo algunas situaciones que empeoraron un poquitito el estado de salud. Messi está sufriendo esa cuestión interna", expresó el periodista.