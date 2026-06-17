Eduardo Feinmann se cruzó con Álvaro Morales, el periodista que criticó duramente a Lionel Messi

Eduardo Feinmann se contactó con el periodista que criticó al capitán argentino luego del triplete que convirtió en el partido contra Argelia.

Eduardo Feinmann fue uno de los periodistas que quedó asombrado por el nivel que mostró Lionel Messi en el partido contra Argelia y no dudó en arremeter contra Álvaro Morales, el periodista mexicano que criticó al astro. Todo sucedió al aire de A24 y se viralizó rápidamente.

"Me voy con Álvaro Morales, en México... "¿Álvaro, cómo le va?", expresó el conductor. Sin embargo, recibió un poco de hostilidad por parte de su colega de México, quien lo sorprendió con una frase contundente: "Señor Feinmann, pierden mucho tiempo hablando de política cuando lo que importa es el fútbol".

Eduardo Feinmann se cruzó con Álvaro Morales tras las críticas a Lionel Messi "Mire, nosotros hablamos de lo que se nos canta y hablamos además de Messi, que nos parece espectacular", sentenció tras los dichos del periodista que se encontraba en videollamada.

Álvaro Morales se cruzó con Eduardo Feinmann. Foto: captura de video / A24. Posteriormente, hablaron directamente del partido y allí Álvaro Morales apuntó contra el capitán argentino: "El primer gol es un autogol del arquero y debían quitarle un gol... Después debió haber sido expulsado".

Los dichos de Álvaro Morales sobre Lionel Messi que sorprendieron a todos En una acción del primer tiempo, el periodista cuestionó una infracción de Messi sobre Aissa Mandi que el árbitro no sancionó. Junto a una imagen de la jugada, publicó: "Vaya, vaya...".