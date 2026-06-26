Baby Etchecopar desenmascaró el peor secreto de Nicolás Repetto fuera de cámara

Las declaraciones de Mario Massaccesi sobre el comportamiento de algunos conductores fuera de cámara siguen generando repercusiones. Después de que el periodista asegurara estar "harto" de quienes muestran una actitud amable al aire pero cambian por completo cuando termina el programa, Baby Etchecopar decidió contar sus propias experiencias.

Sin revelar nombres en un primer momento, Massaccesi apuntó contra la supuesta hipocresía que existe dentro del medio. Sus dichos despertaron el apoyo de varios colegas y Baby fue uno de los que no dudó en sumarse al debate con ejemplos personales.

Esto fue lo que dijo Baby Etchecopar en Desayuno Americano sobre Nicolás Repetto "Hay gente que se cree que es más talentosa si grita o maltrata. A Gerardo Sofovich, que después fue amigo mío, le paré el carro mal en dos o tres oportunidades", empezó diciendo el periodista en un móvil de Desayuno Americano. Sin embargo, el comunicador sorprendió al mencionar otra figura de la televisión con la que aseguró haber tenido una mala experiencia.

"Otro con el que tuve mala experiencia fue Nicolás Repetto. En la época de Sábado Bus me pasó de ir como invitado y que era pura risa y buena onda pero cuando se apagaba la luz, te dejaba con la mano estirada, con el saludo colgando", reveló Etchecopar. Luego profundizó esa crítica al recordar cómo, según él, cambiaba el trato una vez finalizada la emisión: "En cámara, te trataba como el mejor amigo pero terminado el programa, te meaba. Te hacía un nudo y te colgaba del alambrado. No le importabas en lo más mínimo".