Las producciones argentinas más vistas en Netflix: cuáles conquistaron al público

Series y películas argentinas lograron destacarse en Netflix. Estas son algunas de las producciones nacionales que más audiencia consiguieron.

Netflix se ha convertido en una de las principales plataforma para darle visibilidad a las producciones argentinas. En los últimos años, varias series y películas realizadas en el país lograron captar la atención del público y también de espectadores de otras partes del mundo.

Entre todas ellas, una de las que sobresalió fue El Eternauta. La adaptación de la histórica historieta de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López se convirtió en una de las producciones argentinas más exitosas de la plataforma. Tras su estreno, lideró el Top 10 de Netflix en Argentina durante varias semanas y llegó a ubicarse entre las series de habla no inglesa más vistas a nivel global.

Otra de las ficciones que logró destacarse fue Envidiosa. La comedia protagonizada por Griselda Siciliani consiguió una importante repercusión tanto en Argentina como en otros países de la región. Sus temporadas ingresaron en los rankings de contenidos más vistos de Netflix y ayudaron a consolidar el alcance internacional de las producciones nacionales.

Envidiosa en Netflix La serie Atrapados, basada en una novela de Harlan Coben y realizada en Argentina, también apareció entre los títulos locales con mejor desempeño en la plataforma durante 2025. Su combinación de suspenso y drama la ubicó entre los contenidos más elegidos por los usuarios.

Película argentina que conquistó Netflix: Corazón delator En el terreno de las películas, Corazón delator fue una de las producciones argentinas más vistas. Según datos difundidos por la plataforma, se convirtió en la película nacional con mayor cantidad de visualizaciones durante el primer semestre de 2025, consolidando el buen momento del cine argentino en el streaming.