Películas imperdibles y accesibles en Mendoza: los estrenos de esta semana en cines alternativos

Si te gusta el cine y disfrutas de ver buenas películas , más allá de los cines comerciales, en Mendoza tenés la posibilidad de acceder a propuestas audiovisuales muy interesantes en otros cines. Algunos de ellos son el cine de la Nave Uncuyo y el cine teatro Imperial del departamento de Maipú.

Acá abajo, tendrás disponibles dos recomendaciones de MDZ Show para que puedas elegir alguna película accesible y seguramente inolvidable para ver en nuestra provincia:

Sinopsis: se centra en cómo los juguetes clásicos enfrentan la amenaza de la tecnología. Bonnie, ahora de 8 años, recibe una tableta (Lilypad) que absorbe toda su atención. Simultáneamente, un ejército de juguetes con tecnología avanzada y perdida en una isla se embarca en una aventura para encontrar el Comando Estelar.

Funciones: jueves 25 de junio 2026 - 19:00 hs. viernes 26 de junio 2026 - 15:30 hs. sábado 27 de junio 2026 - 15:30 hs. domingo 28 de junio 2026 - 19:00 hs.

Entradas: $6.000

Los colores del tiempo

Sinopsis: El punto de partida del relato tiene que ver con el encuentro entre unos parientes, hasta el momento desconocidos, que son convocados ante la herencia de una antigua casona rural en Normandía.

Funciones: viernes 26 a las 20:30 horas - domingo 28 a las 18:20 horas.

Cine: Sala Verde de la Nave Uncuyo (Maza 250, Mendoza)

Entradas: $6.500