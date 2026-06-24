Disney reveló su megaplan de estrenos hasta 2029: vuelven clásicos y habrán nuevas historias

Un repaso detallado por las secuelas de animación, las apuestas tecnológicas de ciencia ficción y las nuevas producciones de acción real.

El aclamado director James Cameron continuará explorando el planeta Pandora mediante el uso de tecnologías de filmación de avanzada. / Disney Archivo

The Walt Disney Company, la mayor productora audiovisual del planeta, tomó la determinación de asegurar sus ingresos duplicando las inversiones en sus marcas más lucrativas. La firma de entretenimiento reveló una exhaustiva planificación de estrenos que abarca las próximas temporadas.

La empresa de entretenimiento diseñó un esquema integral de producciones con miras a las próximas temporadas en las salas globales. Disney IMDB El regreso de marcas históricas en la pantalla grande de la mano de Disney La grilla de lanzamientos contempla retornos sumamente esperados por el público masivo. Entre las principales novedades del sector de la animación digital, se destaca el arribo de Toy Story 5, donde el clásico grupo de juguetes deberá lidiar con la influencia de los dispositivos tecnológicos en la infancia actual.

Toy story 5 ha sido un gran éxito en taquilla. Disney A su vez, el estudio presentará la adaptación de acción real de Moana, con la participación de Dwayne "The Rock" Johnson en su rol de Maui, mientras que la división de cómics prepara Avengers: Doomsday, el filme que marcará el regreso de Robert Downey Jr., esta vez en la piel del villano Doctor Doom.

Los años subsiguientes mantendrán un ritmo de lanzamientos continuo. Para la temporada venidera, el reino de Arendelle volverá a cobrar protagonismo gracias al estreno de Frozen III, una de las marcas más exitosas de la compañía. En sintonía, los hermanos Russo tomarán el mando de la realización de Avengers: Secret Wars, largometraje que buscará dar un desenlace definitivo a las tramas del multiverso de Marvel.

La proyección hacia el cierre de la década con un Disney que la rompe Hacia el final del cronograma trazado, la compañía recurrirá a títulos que supieron calar hondo en el plano de la memoria afectiva de la audiencia. El calendario oficializado confirmó la realización de Los Increíbles 3, trayendo de regreso a la querida familia de superhéroes, y la secuela Coco 2, inspirada en las tradiciones de la cultura mexicana.