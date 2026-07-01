Las apuestas de Netflix para julio: lo nuevo de la Familia Ingalls y Millie Bobby Brown de vuelta

Un repaso detallado por los lanzamientos, los dramas inspirados en hechos reales y los clásicos que se suman al catálogo.

Las firmas de entretenimiento renuevan sus grillas de contenidos de cara a las semanas de invierno locales. / Archivo MDZ

Netflix dio a conocer de manera oficial el listado de producciones que se incorporarán a su catálogo en Argentina durante el mes de julio. La renovación de la grilla presenta una propuesta variada que abarca desde el retorno de personajes consagrados hasta ambiciosas adaptaciones de relatos tradicionales.

Qué se viene a Netflix este nuevo mes El sector cinematográfico tendrá como principal atractivo el debut de Enola Holmes 3 el primero de julio. En esta entrega, la joven detective interpretada por Millie Bobby Brown deberá trasladarse a Malta para descifrar un complejo misterio vinculado a la desaparición de su hermano Sherlock.

Millie Bobby Brown regresa a la pantalla para liderar una nueva intriga policial ambientada en Europa. Archivo Por el lado de las series, el gran acontecimiento de la temporada llegará el 9 de julio con el estreno de La casa de la pradera. Se trata de una nueva versión del clásico familiar centrado en las vivencias de la familia Ingalls en la frontera estadounidense, adaptada para las audiencias actuales.

La oferta dramática también sumará la cuarta temporada del reality de parejas El ultimátum y la docuserie real Los peores vecinos del mundo. Hacia mediados de mes, los suscriptores dispondrán de producciones originales como El mapa de los anhelos y el drama rural Nueva vida en Ransom Canyon.