"Estamos divididas": María Becerra declaró su postura en la guerra de cantantes y reavivó los rumores contra Emilia Mernes

En una entrevista en España, la artista elogió la calidad humana de su colega y tomó una firme postura frente a las internas de la industria.

El panorama de la música urbana local volvió a cargarse de tensión tras las recientes declaraciones de María Becerra en el exterior. Durante su paso por Cara C, el podcast de Los40 en España, la intérprete se tomó unos minutos para llenar de elogios a Tini Stoessel y, al mismo tiempo, reflotar un viejo conflicto que involucra a Emilia Mernes.

En una entrevista en España, la artista elogió la calidad humana de su colega y tomó una firme postura frente a las internas de la industria. Video Youtube Al referirse a su estrecho vínculo con Stoessel, Becerra se mostró sumamente protectora frente a los cuestionamientos que suele recibir su colega. "La amo, es una relación en la que siento que la quiero cuidar mucho. La conozco y sé lo sensible que es, a veces me molesta que el mundo sea tan cruel con ella y que se digan cosas que no son", expresó.

La nena de Argentina se sinceró sobre las rivalidades en el plano musical y defendió con firmeza la sensibilidad de su gran amiga. Video Youtube La cantante manifestó su indignación por cómo los medios abordan las problemáticas de las estrellas de la música. "Me da mucha bronca que lleven todo a un lugar que no es porque es más fácil decir que una popstar tiene problemas superficiales, cuando todo es muchísimo más profundo que eso", sentenció, calificando a Tini como "una de las mejores personas" que conoció en su vida.

Qué pasó entre María Becerra y Emilia Mernes Sin embargo, el tramo más picante de la conversación llegó cuando abordó la aparente unión de las mujeres en la industria nacional. Becerra reconoció la existencia de marcadas diferencias en el ambiente: "Hay versiones que no son ciertas, pero sí hay ciertas personas que estamos divididas. Calculo que ya sabés...".

Aunque evitó mencionar de forma explícita a Emilia Mernes, sus dichos coincidieron con los rumores sobre antiguas actitudes cuestionables de la entrerriana. "Tenemos formas muy diferentes de pensar, de encarar la vida. Yo hay cosas que no las pongo en duda, hay formas de actuar que no las cambio. Si no comparto la forma de ser con alguien más, no compro", disparó con firmeza.