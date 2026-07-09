Qué hacer en Mendoza este viernes 10 de julio: los espectáculos para disfrutar de las vacaciones de invierno

Dos semanas de receso invernal y los chicos lo saben. A continuación, las diversas actividades para toda la familia.

Llega el tan esperado viernes y la cartelera se renueva con excelentes propuestas para disfrutar. En plena temporada de vacaciones de invierno, los espacios culturales ofrecen opciones que abarcan desde espectáculos infantiles y circenses hasta comedias teatrales para adultos, ideales para cerrar la semana. A continuación, te detallamos la agenda de espectáculos.

Chapote de Bergerac, un amor de nariz grande Espectáculos para disfrutar de las vacaciones de invierno. Entrada Web El payaso más querido de Mendoza, encarnado por el actor Víctor Di Nasso, llega con una adaptación libre y circense del clásico literario "Cyrano de Bergerac". En esta historia de amor, valentía y autoestima, Chapote interpreta a Cyrano prestando sus versos a Christian para conquistar a Roxana. La obra combina el universo del clown, música en vivo y la magia del circo en una propuesta entrañable para disfrutar en familia.

Ubicación: Teatro Independencia.

Hora: 17:00.

Precio: General $7.000 (Promo Familiar 5x4 con el código PROMOFAMILIA).

Entradas: EntradaWeb o en la boletería del teatro. Circo Panchito en Planta Uno y otras actividades Espectáculos del fin de semana. Entrada Web El espacio comercial y gastronómico ofrece una tarde repleta de actividades para que las infancias disfruten su receso escolar al máximo. La jornada del viernes cuenta con el espectáculo mundialista "Circo Panchito: El salto a la Gloria", funciones de títeres con taller de construcción, un circuito de inflables y, especialmente para este día, talleres de "Cocineritos" para aprender recetas simples y divertidas.

Hora: Circuito inflables de 14:00 a 19:00; Circo Panchito a las 16:00; Función de títeres a las 17:30; Talleres de Cocineritos de 18:00 a 20:00.

Precios y entradas: Consultar en el predio (algunas actividades pueden requerir inscripción o consumo). Brainrots, en el mundo de Lunara Brainrots italianos en Mendoza. Entrada Web Una propuesta teatral original que sumerge a grandes y chicos en un universo lleno de fantasía, humor y música. La protagonista es Lunara, una maga que pierde su preciado libro mágico y deberá unir fuerzas con sus entrañables amigos para recuperarlo. Con impactantes vestuarios y coreografías, la obra deja además un fuerte mensaje sobre la empatía, la amistad y el cuidado del medio ambiente.

Ubicación: Auditorio Ángel Bustelo.

Hora: 18:00.

Precios: Platea A $35.000 (Incluye foto de regalo); Platea B y C $30.000; Platea D $25.000.

Entradas: EntradaWeb. ¿Qué harían sin mí? Opciones para los más adultos. Boleteria Teatros Para el público adulto, llega una comedia de enredos y equívocos que parte de una premisa con la que muchos se identificarán: las ganas de mandarse a mudar y que los demás se arreglen solos. La obra reflexiona con mucho humor sobre las prioridades de la vida cotidiana, la familia, los sueños de juventud, los primeros amores y si todavía hay tiempo de patear el tablero para empezar a vivir "nuestra vida".