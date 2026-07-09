"Es una guarangada": Georgina Barbarossa estalló ante el desubicado mensaje en X que leyó la locutora

Durante la lectura de mensajes del público sobre la Selección Argentina, la locutora del programa leyó una consulta médica que resultó ser una trampa.

La enorme expectativa por los partidos de la Selección Argentina en el Lionel Messi suele trasladarse de forma directa a las transmisiones de televisión. Sin embargo, en esta oportunidad, la euforia futbolística dio pie a un tenso momento en la pantalla de Telefe, cuando el equipo de A la Barbarossa se convirtió en el blanco de una clásica humorada virtual.

La lectura de los comentarios de X sobre el Mundial 2026 derivó en un imprevisto que divirtió a todo el panel. EFE El insólito mensaje que leyeron en A la Barbarossa Todo ocurrió mientras en el programa matutino repasaban los mensajes que los televidentes dejaban en la plataforma X. La producción seleccionó una presunta consulta dirigida a un cirujano cardiovascular, orientada a cómo cuidar el corazón frente a las fuertes emociones que generan los cruces del equipo nacional.

Sin sospechar de las intenciones detrás del texto, en el ciclo comenzaron a leer la historia del usuario. La sorpresa llegó cuando se pronunció el supuesto medicamento sugerido por el profesional de la salud. “Un doctor me recomendó tentramitrozon”, detallaba el mensaje enviado al aire.

Al percatarse de que se trataba de un conocido chiste de doble sentido y una trampa recurrente de las redes sociales, Georgina Barbarossa no pudo contener la indignación. A pesar de sus emociones, la conductora se tomó la situación con absoluta ligereza y frescura.