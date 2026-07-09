Guido Morán, el artista argentino que llevó los símbolos patrios a Europa junto a Yami Safdie

Guido Morán comenzó su participación en el "Querida Yo Euro Tour" junto a Yami Safdie con una presentación en Londres , donde volvió a llevar al escenario una propuesta que combina música, narrativa visual y performance. El show marcó el inicio de una gira que continuará por Berlín, Copenhague, Ámsterdam, París y Viena .

La apertura del recital estuvo a cargo de "República del Karma", una de las canciones más representativas de su repertorio, cuya letra aborda la historia, la pérdida y aquello que permanece vivo a través de la memoria.

Uno de los factores más destacados de la presentación fue la puesta estética elegida por el artista. Sobre su sombrero lució una gran escarapela argentina intervenida con la silueta de las Islas Malvinas , un elemento que integró el vestuario como parte del relato artístico y funcionó como un gesto de identidad durante el comienzo del espectáculo.

La propuesta no terminó sobre el escenario. Luego del concierto, Morán recorrió distintos puntos de Londres con el mismo atuendo, despertando la curiosidad de quienes se acercaban para conocer el significado de su vestuario.

A través de sus redes sociales, el artista compartió una reflexión sobre ese momento: "Cantaba en la escalera de mi casa en Necochea y admiraba con todo mi corazón al gran Freddie Mercury; tocar en Londres quedará por siempre en mi corazón, la pucha que vale la pena soñarlo".

Una gira que recorrerá seis ciudades

La presentación en la capital británica marcó el comienzo del tramo europeo del "Querida Yo Euro Tour", una serie de conciertos que continuará por Berlín, Copenhague, Ámsterdam, París y Viena.

La gira llega después del lanzamiento de "República del Karma Club", un EP de remixes que expandió el universo del proyecto hacia la cultura club mediante colaboraciones con productores de la escena electrónica. Se trata de la antesala del lanzamiento de "República del Karma", el primer álbum conceptual de Guido Morán, previsto para el 13 de agosto.

Según adelantó el artista, la presentación del disco estará concebida como una experiencia cinematográfica en la que la música y la imagen dialogarán como parte de una única obra.

Morán desarrolla desde hace años una propuesta que combina composición, dirección creativa, moda y performance. En ese recorrido impulsó el proyecto "República del Karma", concebido como un álbum conceptual y un film musical. Dentro de ese trabajo se encuentra "Memoria", canción compuesta para el cortometraje "Remember Us", producción calificada para los Premios Oscar 2025.

Además de su carrera como músico, Guido Morán también desarrolló proyectos como director creativo para artistas como Yami Safdie, Laura Stangl, Nacho Augenuino y Agustín Bernasconi, creando identidades visuales y narrativas conceptuales que acompañan sus propuestas musicales.