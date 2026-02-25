Julieta Poggio mostró un look inspirado en Britney Spears: ¿acierto o fail?

Julieta Poggio homenajeó a Britney Spears en Gran Hermano Generación Dorada. Mirá las fotos en la nota.

Cuando Julieta Poggio pisó el estudio de Gran Hermano Generación Dorada para despedir a su hermana Lolo antes de ingresar a la casa, estuvo claro que no fue solo a acompañar. Con una impronta que remitió directo a los años 2000, construyó un look inspirado en Britney Spears que enamoró a los fanáticos del Y2K.

Britney fue uno de los grandes íconos de la década, luciendo pantalones tiro bajo, cinturones y accesorios llamativos que definieron a toda una generación. Juli tomó esa referencia y la reinterpretó sin caer en la copia literal.

El foco estuvo en un top estilo corset con estampado de cebra verde flúo, el cual combinó con un pantalón de jean tiro bajo, de corte Oxford, sostenido por tirantes que reforzaron el toque dosmilero, y unos tacos plateados en punta.

En las muñecas llevó pulseras de gran tamaño y distintos colores que lograron ese espíritu “savage”, mientras que el beauty look acompañó con pequeñas trenzas en el flequillo y strass alrededor de los ojos.