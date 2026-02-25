Cerveza Corona impactó con un spot especial en el festival ARCANA: fotos y detalles

Corona es la marca que ya tiene un lugar definido en las mejores fiestas, con atardeceres únicos, a lo largo de Argentina. Durante las dos jornadas de ARCANA, dijo presente. No te pierdas los pormenores, en la nota.

Nacida hace ya tres años en Mendoza, Arcana se sigue consolidando como uno de los eventos más convocantes dentro de la movida electrónica a nivel Latinoamérica, ya que el festival ha trascendido la provincia y el país.

Corona en Arcana 2026 (18) En el marco de la doble edición vivida el 21 y 22 de febrero de 2026, Corona dijo presente y acompañó la experiencia con un espacio propio que invitaba a bajar el ritmo y disfrutar del entorno. Con una vista privilegiada a uno de los spots más lindos de Lomas de Malbec, en Luján de Cuyo, el sector se convirtió en uno de los puntos de encuentro más elegidos de la tarde.

Corona en Arcana 2026 (10) A los Sunsets Sessions, que ya son un clásico de la marca y de cada verano en toda la Argentina, Cerveza Corona suma el esponsoreo y la presencia en el festival Arcana, para que todos sus consumidores puedan disfrutar de la mejor música electrónica internacional y de atardeceres en paisajes naturales increíbles, como el "estilo Corona" impone.

Corona en Arcana 2026 (1) Antes de que comenzaran los DJ sets, el clima ya marcaba el espíritu del evento: personas pintando tote bags, grupos de amigos relajados en reposeras frente al paisaje y muchas manos sosteniendo una Corona bien fría con lima. El stand de Corona Beach funcionó como lugar de pausa y conexión, alineado con la identidad fresca y descontracturada de la marca.

Corona en Arcana 2026 (2) La propuesta incluyó tanto la variedad clásica como la opción sin alcohol, que fue una de las más elegidas por el público. Con una fuerte circulación durante toda la jornada, el espacio consolidó a Corona como parte del ritual del atardecer y la previa musical, acompañando uno de los momentos más especiales del encuentro.