Osvaldo Gross estuvo en Mendoza y participó de una tarde exclusiva: mirá todos los Sociales

El ciclo “Maridaje de libros y vinos” se consolida este verano como una de las iniciativas culturales más atractivas del Gran Mendoza. Enmarcado dentro del programa Verano Cultural de la Subsecretaría de Cultura, el proyecto propone un encuentro entre el mundo editorial y la producción vitivinícola local, a través de presentaciones de libros en bodegas y espacios emblemáticos de la región.

La propuesta convoca a autores destacados de la editorial Planeta, quienes presentan sus obras en escenarios donde el vino y la identidad mendocina funcionan como marco y experiencia sensorial. Cada encuentro está pensado para generar un diálogo cercano entre el público y los protagonistas, acompañado por etiquetas seleccionadas especialmente por las bodegas anfitrionas.

En ese contexto, el jueves 12 fue el turno de Osvaldo Gross , quien presentó su libro “Basta de dulce” en la Casa Agostino, ubicada en Maipú.

Reconocido por su extensa trayectoria en la pastelería profesional y por su rol como divulgador gastronómico, Gross pasó por Mendoza para compartir con el público los detalles de su nueva obra. Lejos de abandonar su identidad como pastelero, el libro propone trasladar al mundo salado la misma lógica pedagógica con la que Gross explica la pastelería dulce . Según relató el autor a MDZ Estilo , el libro surge como una compilación de recetas saladas que ya habían demostrado gran aceptación entre el público.

Edward Holloway se encargó de presentar a Osvaldo Gross en Casa Agostino.

El volumen reúne preparaciones clásicas y contemporáneas, pensadas tanto para cocineros aficionados como para quienes buscan perfeccionar técnicas. Entre las recetas básicas, el lector encontrará desde una tarta pascualina en su versión original hasta focaccias y chipás. A ese repertorio se suman propuestas que hoy vuelven a ganar protagonismo, como los foforitos rellenos de jamón y queso, medialunitas saladas y profiteroles con rellenos no dulces.

Uno de los ejes centrales del libro es, además, el amplio universo de las tartas saladas, un terreno que Gross invita a explorar con creatividad y precisión técnica.

Osvaldo Gross.

Técnicas, tips y precisión en la cocina

Más allá de la enumeración de recetas, “Basta de dulce” pone el acento en el método. En ese sentido, el autor destaca la importancia de respetar temperaturas, texturas y procesos, incluso en preparaciones aparentemente simples.

Como ejemplo, Gross señala que en recetas como los foforitos la clave está en trabajar la masa siempre muy fría. La masa hojaldrada debe cortarse con cuchillos bien afilados, glasearse antes del horneado y entrar al horno sin perder temperatura, incluso congelada si fuera necesario. Este tipo de recomendaciones atraviesa todo el libro y constituye uno de sus principales aportes.

Mirá el video con la receta de los foforitos

Osvaldo Gross en Mendoza MDZ / Maru Mena

Un encuentro cercano con el público

La presentación en Casa Agostino no fue solo una instancia formal de lanzamiento editorial. Como ocurre en cada fecha del ciclo “Maridaje de libros y vinos”, el público pudo interactuar directamente con el autor y compartir la experiencia en un ambiente distendido.

El encuentro se completó con una degustación de vinos especialmente seleccionados por la bodega anfitriona, reforzando el espíritu de la propuesta: unir la palabra escrita, la gastronomía y el vino en un mismo recorrido cultural.

Gross mantiene una relación cercana con Mendoza, provincia que visita con frecuencia y que, según expresa, siempre lo recibe de la mejor manera. El vino, el paisaje y las distintas estaciones del año convierten a la región en un escenario privilegiado para este tipo de encuentros.

En fotos, la presentación de "Basta de dulce"

Osvaldo Gross sociales 1 El subsecretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca, junto al pastelero Osvaldo Gross y Edward Holloway, director de la propuesta hotelera y gastronómica de Casa Agostino Ristorante. MDZ/ Maru Mena

