Costas mueve el tablero: los tres cambios que evalúa Racing para la revancha con Flamengo

Gustavo Costas busca variantes para dar vuelta la serie ante Flamengo. Nardoni volvería al medio y no se descartan dos cambios más en defensa y ataque.

Racing no tiene margen de error. Luego del 0-1 en Río de Janeiro, la Academia está obligada a ganar en la revancha de semifinales de la Copa Libertadores. Por eso, Gustavo Costas prepara modificaciones y podrían ser hasta tres los cambios en relación al equipo que cayó en el Maracaná.

La primera variante será inevitable. Santiago Sosa fue operado con éxito por la fractura del malar derecho y ya fue dado de alta, pero no podrá jugar. En su lugar, el DT apostará por Juan Nardoni, que dejó atrás un desgarro y volverá a ser titular. Compartirá el mediocampo con Zuculini y Almendra, manteniendo el 4-3-3 habitual.

Nardoni por el lesionado Sosa, una fija de Gustavo Costas Juan Nardoni Racing Club En defensa también podría haber movimiento. Facundo Mura trabajó entre los titulares y podría reemplazar a Gastón Martirena, quien sufrió mucho el uno contra uno con Luiz Araújo en Brasil. El resto de la línea se mantendría con Colombo, Rojo y Rojas, ya que Franco Pardo sigue afuera por lesión.

Donde Racing necesita dar un salto es en ataque. Costas evalúa repetir la fórmula del doble nueve con Adrián “Rocky” Balboa acompañando a Maravilla Martínez, mientras que Santiago Solari iría por derecha y Rojas ocuparía el espacio que deja un extremo por izquierda. La otra opción es mantener a Conechny, que cumplió en el retroceso pero generó poco en ofensiva. Tampoco hay que descartar a Luciano Vietto.