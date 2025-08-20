En vivo: Estudiantes de La Plata empata 0-0 con Cerro Porteño y sella su pasaporte a cuartos de final
Estudiantes de La Plata empata 0-0 con Cerro Porteño en el marco del partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores2025. El encuentro se juega en estadio Jorge Luis Hirschi, desde las 19 horas de la Argentina, y se puede ver por Fox Sports y Disney+.
