Un joven debutante y uno con polémicas recientes: los árbitros para los partidos del Tomba y la Lepra
Desde la AFA fueron confirmados los árbitros para la sexta fecha del Torneo Clausura Un debutante dirigirá al Tomba y un experimentado a la Lepra.
Desde la Asociación del Fútbol Argentino fueron confirmados los árbitros, asistentes y jueces de VAR y AVAR para la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. La novedad es que habrá un colegiado debutante en Primera en el partido del Tomba, mientras que el de la Lepra será arbitrado por un juez que viene de echar a tres futbolistas.
Edgardo Zamora será el encargado de llevar las riendas del duelo entre el Tomba y Vélez. Se trata de un joven de 31 años con recorrido en el ascenso y que ya dirigió a un grande como San Lorenzo en un partido de Copa Argentina. En tanto, Luis Lobo Medina impartirá justicia en el duelo entre los Azules y Tigre que se jugará en Victoria y viene de una polémica actuación en el encuentro entre Huracán y Argentinos Juniors.
Edgardo Zamora, un joven juez para el partido del Tomba
Si bien el Tomba tiene la mente puesta en la revancha de este jueves a las 19 ante Atlético Mineiro por los octavos de final de la Copa Sudamericana en el Feliciano Gambarte, no se puede descuidar en el torneo local, donde está a solo dos puntos del puesto de descenso en la tabla anual. Así, tras jugar contra el Galo brasileño, el próximo lunes afrontará su compromiso contra Vélez Sarsfield por el Clausura desde las 17:00, también como local.
Con tan solo 31 años, el joven Esgardo Zamora tendrá su primera prueba en la máxima categoría. Nacido el 10 de mayo de 1994 en Buenos Aires, su carrera va en ascenso y ya lleva dirigidos 56 partidos entre la Primera B Metropolitana, la Primera Nacional, y la Copa Argentina, donde dirigió a San Lorenzo de Almagro en su encuentro frente a Independiente de Chivilcoy en 2024. En total, mostró 16 tarjetas rojas, de las cuales 6 fueron directas. El equipo arbitral para el partido del Tomba será el siguiente:
- Árbitro: Edgardo Zamora
- Árbitro asistente 1: José Castelli
- Árbitro asistente 2: Gisela Trucco
- Cuarto árbitro: Franco Morón
- VAR: Juan Pafundi
- AVAR: Carla López
El árbitro que viene de echar a tres jugadores y dirigirá el encuentro de la Lepra
Independiente Rivadavia tendrá un partido clave frente a Tigre en Victoria para mantener sus aspiraciones de meterse en los puestos de clasificación para los octavos de final del Clausura y renovar la ilusión de entrar en alguna copa internacional. El encuentro será este viernes a las 22, mientras que el viernes 5 de septiembre a las 21 se verá las caras otra vez ante el Matador, pero por la Copa Argentina y en la ciudad de Rosario.
El partido será conducido por Luis Lobo Medina, quien llega de dirigir el encuentro en que Huracán venció a Argentinos Juniors en el Tomás Ducó con un gol agónico de Agustín Urzi, en un partido marcado por las polémicas. El árbitro expulsó a Federico Fattori por un codazo y se equivocó en mostrarle la roja a Leonardo Gil. Más tarde, también mandó a las duchas al arquero suplente Gonzalo Siri Payer y a Francisco Álvarez, por lo que los de La Paternal terminaron con nueve hombres. Tras ese partido caliente, ahora afrontará el duelo de la Lepra junto a los siguientes colaboradores:
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
- Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
- Cuarto árbitro: Laura Fortunato
- VAR: Nazareno Arasa
- AVAR: Belén Bevilacqua