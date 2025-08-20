Un joven debutante y uno con polémicas recientes: los árbitros para los partidos del Tomba y la Lepra

Desde la AFA fueron confirmados los árbitros para la sexta fecha del Torneo Clausura Un debutante dirigirá al Tomba y un experimentado a la Lepra.

Fueron designados los árbitros de la sexta fecha del Clausura y Edgardo Zamora tendrá su debut en Primera División en el partido entre el Tomba y Vélez.

Desde la Asociación del Fútbol Argentino fueron confirmados los árbitros, asistentes y jueces de VAR y AVAR para la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. La novedad es que habrá un colegiado debutante en Primera en el partido del Tomba, mientras que el de la Lepra será arbitrado por un juez que viene de echar a tres futbolistas.

Edgardo Zamora será el encargado de llevar las riendas del duelo entre el Tomba y Vélez. Se trata de un joven de 31 años con recorrido en el ascenso y que ya dirigió a un grande como San Lorenzo en un partido de Copa Argentina. En tanto, Luis Lobo Medina impartirá justicia en el duelo entre los Azules y Tigre que se jugará en Victoria y viene de una polémica actuación en el encuentro entre Huracán y Argentinos Juniors.

Edgardo Zamora, un joven juez para el partido del Tomba Si bien el Tomba tiene la mente puesta en la revancha de este jueves a las 19 ante Atlético Mineiro por los octavos de final de la Copa Sudamericana en el Feliciano Gambarte, no se puede descuidar en el torneo local, donde está a solo dos puntos del puesto de descenso en la tabla anual. Así, tras jugar contra el Galo brasileño, el próximo lunes afrontará su compromiso contra Vélez Sarsfield por el Clausura desde las 17:00, también como local.

Con tan solo 31 años, el joven Esgardo Zamora tendrá su primera prueba en la máxima categoría. Nacido el 10 de mayo de 1994 en Buenos Aires, su carrera va en ascenso y ya lleva dirigidos 56 partidos entre la Primera B Metropolitana, la Primera Nacional, y la Copa Argentina, donde dirigió a San Lorenzo de Almagro en su encuentro frente a Independiente de Chivilcoy en 2024. En total, mostró 16 tarjetas rojas, de las cuales 6 fueron directas. El equipo arbitral para el partido del Tomba será el siguiente:

Árbitro: Edgardo Zamora

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Gisela Trucco

Cuarto árbitro: Franco Morón

VAR: Juan Pafundi

AVAR: Carla López