Deportivo Maipú, que terminó con diez hombres, logró un valioso 1-1 ante el líder Gimnasia y Esgrima en Jujuy

Deportivo Maipú empató 1-1 como visitante frente a Gimnasia y Esgrima de Jujuy en el estadio 23 de Agosto, por la 12ª fecha de la Primera Nacional en un encuentro correspondiente a la Zona B.

En la primera situación clara que generó, Maipú logró abrir el marcador. Marcelo Eggel capturó la pelota tras un débil despeje de la defensa local y sacó una volea espectacular de aire para poner el 1 a 0.

Gimnasia de Jujuy contó con algunas chances para igualar, pero Deportivo Maipú se sostuvo con firmeza y se fue al entretiempo arriba por la mínima.

En el arranque del complemento, a los 12 minutos, Juan Pablo De la Reta fue abajo dentro del área para cortar el avance de Delfor Minervino, el lateral cayó y el árbitro sancionó penal para el Lobo.

Deportivo Maipú se trajo un valioso punto de su visita a Jujuy y sigue invicto en la era Mariano Echeverría.

Martín Lazarte tomó la responsabilidad, pero su remate al palo derecho fue adivinado por Nahuel Galardi, que respondió con una gran atajada y desvió la pelota al córner.

La situación se complicó enseguida para el Cruzado, porque De la Reta volvió a cometer una infracción, vio la segunda amarilla y dejó a su equipo con diez.

Con la ventaja numérica, el conjunto jujeño no tardó en reaccionar: a los 22 minutos, tras un centro desde la izquierda, Luciano Arnijas no logró despejar y Cristian Menéndez apareció por detrás para empujarla y marcar el 1-1.

Con un hombre menos, Maipú resistió como pudo y, aunque el arranque hacía pensar en una victoria, terminó cerrando un partido inteligente para llevarse un punto valioso.

En la próxima fecha, el Cruzado volverá a salir de casa y visitará a Temperley.

El minuto a minuto de Gimnasia y Esgrima de Jujuy vs Deportivo Maipú